AC Monza – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (13.01.2024)

AC Monza - Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź na mecz w ramach 20. kolejki włoskiej Serie A. Jedenasta ekipa tabeli zmierzy się z liderem i najlepszym zespołem ligi. Faworyt jest jeden, ale czy zdoła potwierdzić to na murawie?

IMAGO / ZUMA Wire / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Monza Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 stycznia 2024 00:36 .

AC Monza – Inter Mediolan: przewidywania

W sobotni wieczór będziemy świadkami bardzo ciekawie zapowiadającego się meczu w ramach 20. kolejki włoskiej Serie A. AC Monza na własnym terenie podejmie zespół Interu Mediolan. Ekipa z San Siro jest nie tylko liderem ligi, ale niekwestionowanie najlepszą jej drużyną. Mediolańczycy stracili dotychczas raptem 9 goli, a zdobyli aż 44. Z kolegi gospodarze to przedstawiciel ligowego średniaka, który potrafi jednak napsuć krwi mocniejszym. Niemniej mój typ na to spotkanie: Inter wygra.

AC Monza – Inter Mediolan: ostatnie mecze

Przed tygodniem zespół gości wygrał w Mediolanie z Hellas Veroną 2:1, a to pozwoliło umocnić się na pozycji lidera tabeli. W poprzednich pięciu spotkaniach w rozgrywkach Serie A, ekipa Interu wygrała cztery razy. Punkty ostatni raz straciła w potyczce z Genoą, gdzie padł wynik 1:1. Z kolei ostatnia porażka (w lidze) tej ekipy to koniec września i mecz z Sassuolo. Z drugiej strony Monza w analogicznym okresie zainkasowała siedem punktów. Udało się im m.in. przed tygodniem pokonać Frosinone 3:2. To przekłada się na pozycję w środku stawki, a dokładnie lokatę numer 11.

AC Monza – Inter Mediolan: historia

Historia spotkań tych ekip nie jest jakoś szczególnie długa i rozbudowana. W poprzedniej kampanii raz padł remis 2:2, a w rewanżu lepsza była ekipa sobotnich gospodarzy. Z kolei w pierwszym meczu tego sezonu Inter pewnie wygrał 2:0.

AC Monza – Inter Mediolan: kursy bukmacherskie

AC Monza – Inter Mediolan: kto wygra?

AC Monza – Inter Mediolan: przewidywane składy

Monza Raffaele Palladino 3-4-1-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Monza Raffaele Palladino 3-4-1-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 2 Giulio Donati 4 Armando Izzo 7 José Machín 8 Jean Daniel Akpa Akpro 9 Lorenzo Colombo 18 Davide Bettella 19 Samuele Birindelli 24 Mirko Marić 38 Warren Bondo 44 Andrea Carboni 46 Giorgio Cittadini 66 Stefano Gori 77 Georgios Kyriakopoulos 80 Samuele Vignato 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero Monza Raffaele Palladino 3-4-1-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Monza Raffaele Palladino 3-4-1-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 2 Giulio Donati 4 Armando Izzo 7 José Machín 8 Jean Daniel Akpa Akpro 9 Lorenzo Colombo 18 Davide Bettella 19 Samuele Birindelli 24 Mirko Marić 38 Warren Bondo 44 Andrea Carboni 46 Giorgio Cittadini 66 Stefano Gori 77 Georgios Kyriakopoulos 80 Samuele Vignato 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero

AC Monza – Inter Mediolan: transmisja

Spotkanie tych drużyn rozpocznie się już w najbliższą sobotę 13 stycznia 2024 o godzinie 20:45. Mecz będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 1.

