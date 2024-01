AC Milan – Bologna: typy, kursy, zapowiedź (27.01.2024)

AC Milan – Bologna: typy i kursy na mecz Serie A. Czy Rossoneri odniosą kolejne zwycięstwo na ligowym podwórku? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na San Siro już w najbliższą sobotę, 27 stycznia o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Udinese Calcio - AC Milan

AC Milan Bologna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2024 21:01 .

AC Milan – Bologna, typy i przewidywania

AC Milan notuje serię czterech zwycięstw z rzędu na ligowym podwórku. W 22. kolejce Serie A passę Rossonerich przerwać postara się Bologna, która rozgrywa świetny sezon. Podopieczni Thiago Motty to w tym momencie siódma siła włoskiej ekstraklasy. Drużyna Stefano Piolego zajmuje natomiast trzecie miejsce w tabeli i wciąż może marzyć o mistrzostwie kraju.

Rossoneri są w zdecydowanie lepszej formie od swojego najbliższego rywala. Czy ekipa Stefano Piolego wywiąże się z roli faworyta? Mój typ: zwycięstwo Milanu.

AC Milan – Bologna, sytuacja kadrowa

AC Milan Zawodnik Powrót Pierre Kalulu Uraz ścięgna Połowa lutego 2024 Malick Thiaw Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Tommaso Pobega Uraz ścięgna udowego Niepewny Fikayo Tomori Uraz uda Połowa lutego 2024 Ismaël Bennacer Uraz mięśnia Koniec lutego 2024 Samuel Chukwueze Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach AC Milan Zawodnik Powrót Pierre Kalulu Uraz ścięgna Połowa lutego 2024 Malick Thiaw Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Tommaso Pobega Uraz ścięgna udowego Niepewny Fikayo Tomori Uraz uda Połowa lutego 2024 Ismaël Bennacer Uraz mięśnia Koniec lutego 2024 Samuel Chukwueze Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach

Bologna Zawodnik Powrót Adama Soumaoro Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Dan Ndoye Uraz uda Niepewny Stefan Posch disciplinary-points-(accumulated-yellow-cards) Po 1 meczu Bologna Zawodnik Powrót Adama Soumaoro Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Dan Ndoye Uraz uda Niepewny Stefan Posch disciplinary-points-(accumulated-yellow-cards) Po 1 meczu

AC Milan – Bologna, ostatnie wyniki

AC Milan odpadł z Pucharu Włoch na etapie ćwierćfinału (1:2 z Atalantą Bergamo), ale w lidze radzi sobie bardzo dobrze. Podopieczni Stefano Piolego ostatnio pokonali Udinese Calcio 3:2 i wygrali 3:1 z Romą. Bologna również pożegnała się już z Coppa Italia (przegrała z Fiorentiną po rzutach karnych), a w Serie A uległa Cagliari Calcio 1:2 oraz zremisowała 1:1 z Genoą.

AC Milan – Bologna, historia

Ekipa Rossonerich dominuje nad zespołem Rossoblu w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich meczów między tymi drużynami to bowiem aż trzy wygrane Milanu i dwa remisy. Bologna w tym czasie nie odniosła więc żadnego zwycięstwa.

AC Milan – Bologna, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Milanu wynosi mniej więcej 1.70, a typ na zwycięstwo Bolonii to około 5.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Fortuna kod promocyjny: GOAL.

AC Milan – Bologna, przewidywane składy

AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bologna Thiago Motta AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bologna Thiago Motta Rezerwowi ▼ 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Luka Romero 38 Filippo Terracciano 42 Alessandro Florenzi 57 Marco Sportiello 70 Chaka Traorè 74 Álex Jiménez 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 85 Kevin Zeroli 10 Jesper Karlsson 16 Tommaso Corazza 20 Michel Aebischer 22 Charalampos Lykogiannis 23 Nicola Bagnolini 26 Jhon Lucumí 34 Federico Ravaglia 77 Sydney van Hooijdonk 80 Giovanni Fabbian 82 Kacper Urbanski AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bologna Thiago Motta AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bologna Thiago Motta Rezerwowi ▼ 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Luka Romero 38 Filippo Terracciano 42 Alessandro Florenzi 57 Marco Sportiello 70 Chaka Traorè 74 Álex Jiménez 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 85 Kevin Zeroli 10 Jesper Karlsson 16 Tommaso Corazza 20 Michel Aebischer 22 Charalampos Lykogiannis 23 Nicola Bagnolini 26 Jhon Lucumí 34 Federico Ravaglia 77 Sydney van Hooijdonk 80 Giovanni Fabbian 82 Kacper Urbanski

AC Milan – Bologna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Milanu 100% remisem 0% zwycięstwem Bolonii 0%

remisem

zwycięstwem Bolonii

AC Milan – Bologna, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na San Siro już w najbliższą sobotę, 27 stycznia o godzinie 20:45.

