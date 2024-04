PressFocus Na zdjęciu: Jesus Alfaro

Znicz – Wisła, gdzie oglądać?

Na siedem kolejek przed zakończeniem sezonu sytuacja Wisły Kraków w ligowej tabeli nie jest zbyt wesoła. Drużyna miała w tym sezonie walczyć bezpośredni awans do Ekstraklasy. Tymczasem obecnie zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli i ma trzy punkty straty do strefy barażowej. To efekt fatalnej formy prezentowanej przez drużynę Alberta Rude w ligowych meczach. Z pięciu ostatnich spotkań wiślacy wygrali zaledwie jedno.

W piątkowy wieczór Wisłę czeka wizyta w Pruszkowie, gdzie zmierzy się z miejscowym Zniczem. Drużyna Mariusza Misiury nie wygrała żadnego z czterech ostatnich meczów, a w dwóch ostatnich schodziła z boiska pokonana. Ma jednak dość bezpieczną, bo 6-punktową przewagę nad strefą spadkową. Sprawdź typy na mecz Znicz – Wisła.

Znicz – Wisła, transmisja w TV

Mecz Znicz – Wisła odbędzie się w piątek (19 kwietnia) o godzinie 20:30. Ze spotkania oczywiście nie zabraknie transmisji w telewizji. Ta dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra.

Znicz – Wisła, transmisja online

Inną opcją na obejrzenie tego spotkania jest skorzystanie z internetowej transmisji. W tym celu należy jednak wykupić dostęp do odpowiedniego pakietu w usłudze Polsat Box Go.

Znicz – Wisła, kto wygra?

Znicz – Wisła, kursy bukmacherskie

Choć Wisła Kraków w tym sezonie regularnie zawodzi, bukmacherzy niemal za każdym razem stawiają ją w roli faworyta do zwycięstwa. Nie inaczej jest tym razem. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy nie przekraczają 1.90.

Znicz Pruszków Wisła Kraków 4.17 3.85 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2024 16:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Znicz – Wisła? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra. Kiedy odbędzie się spotkanie Znicz – Wisła? Mecz rozegrany zostanie w piątek (19 kwietnia) o godzinie 20:30.

