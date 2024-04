Znicz Pruszków - Wisła Kraków, typy na mecz 28. kolejki I Ligi. Biała Gwiazda wypadła ze strefy barażowej i jest zdesperowana, aby szybko do niej wrócić. Beniaminek jest z kolei na dobrej drodze do utrzymania w lidze. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.