Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.02.2026)

Vfl Wolfsburg - Borussia Dortmund to mecz 21. kolejki 1. Bundesligi. Rywalizacja na Volkswagen Arenie rozpocznie się w sobotę, 7 lutego, o godz. 15:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja na żywo.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Wolfsburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

VfL Wolfsburg podejmie Borussię Dortmund w 21. kolejce 1. Bundesligi. Dla gospodarzy będzie to spotkanie o oddech i spokój, dla gości o realne włączenie się do walki o mistrzostwo Niemiec. Cztery zdobyte punkty w pięciu ostatnich kolejkach przez Wilki to dorobek daleki od oczekiwań, a 14. miejsce w tabeli i zaledwie punkt przewagi nad strefą barażową sprawiają, że każdy punkt jest na wagę złota.

Zespół Niko Kovaca wykorzystuje potknięcia Bayernu Monachium, który stracił punkty w dwóch kolejnych meczach, i konsekwentnie goni lidera tabeli. Sobotnie starcie może pozwolić dortmundczykom zmniejszyć dystans do Bawarczyków nawet do trzech punktów, zwłaszcza że Bayern czeka wymagające domowe spotkanie z TSG Hoffenheim.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Spotkanie Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund będzie dostępne na żywo w telewizji. Transmisję możesz śledzić na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację skomentują Michał Wszołek oraz Mateusz Majak. Pierwszy gwizdek na Volkswagen Arenie o godzinie 15:30.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: stream online

Sobotnia potyczka w ramach 21. kolejki 1. Bundesligi między Vfl Wolfsburg i Borussią Dortmund będzie transmitowane również na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund w STS TV?

Mecz Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Wolfsburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 4.50 4.10 1.75 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 13:13

Gdzie obejrzeć spotkanie Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund? Spotkanie na Volkswagen Arenie rozpocznie się w sobotę (7 lutego) o godzinie 15:30.

