Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.02.2026)

Wolfsburg – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?
VfL Wolfsburg podejmie Borussię Dortmund w 21. kolejce 1. Bundesligi. Dla gospodarzy będzie to spotkanie o oddech i spokój, dla gości o realne włączenie się do walki o mistrzostwo Niemiec. Cztery zdobyte punkty w pięciu ostatnich kolejkach przez Wilki to dorobek daleki od oczekiwań, a 14. miejsce w tabeli i zaledwie punkt przewagi nad strefą barażową sprawiają, że każdy punkt jest na wagę złota.
Zespół Niko Kovaca wykorzystuje potknięcia Bayernu Monachium, który stracił punkty w dwóch kolejnych meczach, i konsekwentnie goni lidera tabeli. Sobotnie starcie może pozwolić dortmundczykom zmniejszyć dystans do Bawarczyków nawet do trzech punktów, zwłaszcza że Bayern czeka wymagające domowe spotkanie z TSG Hoffenheim.
Wolfsburg – Borussia Dortmund: transmisja w TV
Spotkanie Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund będzie dostępne na żywo w telewizji. Transmisję możesz śledzić na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację skomentują Michał Wszołek oraz Mateusz Majak. Pierwszy gwizdek na Volkswagen Arenie o godzinie 15:30.
Wolfsburg – Borussia Dortmund: stream online
Sobotnia potyczka w ramach 21. kolejki 1. Bundesligi między Vfl Wolfsburg i Borussią Dortmund będzie transmitowane również na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund w STS TV?
Mecz Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Wolfsburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.
Spotkanie na Volkswagen Arenie rozpocznie się w sobotę (7 lutego) o godzinie 15:30.
