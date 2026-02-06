Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026)

Vfl Wolfsburg podejmie Borussię Dortmund w meczu 21. kolejki 1. Bundesligi. Starcie na Volkswagen Arenie odbędzie się w sobotę (7 lutego) o godz. 15:30. Kamil Grabara chce zatrzymać świetnie dysponowanych piłkarzy BVB.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wolfsburg – Borussia: typy bukmacherskie

VfL Wolfsburg zmierzy się na własnym stadionie z Borussią Dortmund w ramach 21. kolejki 1. Bundesligi. Wilki zdobyły zaledwie cztery punkty w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach. Kamil Grabara prezentuje się solidnie między słupkami, choć kibice długo będą pamiętać bolesną porażkę z Bayernem Monachium, w której reprezentant Polski stracił aż osiem bramek. Zielono-Biali zajmują obecnie 14. miejsce w tabeli i mają tylko punkt przewagi nad strefą barażową o utrzymanie.

Z kolei Borussia goni w ligowej tabeli Bayern Monachium, który stracił punkty w dwóch kolejnych meczach. Zespół Niko Kovaca stoi przed szansą zmniejszenia dystansu do Bawarczyków do trzech punktów, zwłaszcza że czeka ich domowe starcie z TSG Hoffenheim. Dortmundczycy zremisowali trzy z pięciu ostatnich wyjazdowych spotkań ligowych, jednak mimo to będą faworytami nadchodzącego meczu w Wolfsburgu. Moim zdaniem zawodnicy Daniela Bauera sprawią jednak niespodziankę i sięgną po komplet punktów. Mój typ: wygrana VfL Wolfsburg.

Wolfsburg – Borussia: ostatnie wyniki

W poprzedniej serii gier VfL Wolfsburg przegrał na wyjeździe z FC Koln (0:1), a Kamil Grabara skapitulował po strzale rywali jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Wcześniej Wilki uległy FSV Mainz (1:3), zremisowały z FC Heidenheim (1:1), pokonały FC St. Pauli (2:1), a także doznały dotkliwej porażki z Bayernem Monachium (1:8).

Tymczasem Borussia Dortmund przed tygodniem zwyciężyła na Signal Iduna Park z FC Heidenheim (3:2). Bohaterem spotkania był Serhou Guirassy, który zdobył dwie bramki, choć miał okazję skompletować hat-tricka, lecz w drugiej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. W ubiegłym miesiącu BVB przegrała z Interem Mediolan (0:2) w Lidze Mistrzów, w Bundeslidze pewnie pokonała Union Berlin (3:0), uległa Tottenhamowi Hotspur w Londynie w rozgrywkach Champions League i ograła FC St. Pauli (3:2) w lidze.

Wolfsburg – Borussia: historia

Bezpośrednie starcia VfL Wolfsburg z Borussią Dortmund wyraźnie przemawiają na korzyść zespołu z Zagłębia Ruhry. W trzech ostatnich ligowych pojedynkach BVB odniosła komplet zwycięstw. Wolfsburg zdołał jednak sprawić niespodziankę w październiku 2024 roku, eliminując Borussię z Pucharu Niemiec po wygranej (1:0). Wcześniej, w lutym 2024 roku, ligowe starcie obu drużyn zakończyło się remisem (1:1).

Wolfsburg – Borussia: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami spotkania na Volkswagen Arenie są piłkarze Borussii Dortmund. Kurs na zwycięstwo BVB oscyluje wokół 1.77. Ewentualna wygrana VfL Wolfsburg została wyceniona na około 4.30. Kurs na remis to mniej więcej 3.90.

VfL Wolfsburg Remis Borussia Dortmund 4.25 3.80 1.75 4.30 3.90 1.77 4.30 3.90 1.77 Odds are subject to change. Last updated 5 lutego 2026 17:39

Wolfsburg – Borussia: przewidywane składy

Vfl Wolfsburg: Grabara – Kumbedi, Vavro, Koulierakis, Zehnter – Gerhardt, Arnold – Eriksen, Majer, Amoura – Pejcinović

Borussia Dortmund: Kobel – Sule, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt – Guirassy

Wolfsburg – Borussia: kto wygra?

Kto wygra spotkanie na Volkswagen Arenie? Vfl Wolfsburg

Remis

Borussia Dortmund Vfl Wolfsburg

Remis

Borussia Dortmund 0 Votes

Wolfsburg – Borussia: transmisja meczu

Mecz Vfl Wolfsburg – Borussia Dortmund na Volkswagen Arenie w ramach 21. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (7 lutego) o godzinie 15:30. Starcie będzie można śledzić na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.