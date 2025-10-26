Wisła Kraków - Stal Rzeszów: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków – Stal Rzeszów: gdzie oglądać?

Niedzielna potyczka z udziałem Wisły Kraków i Stali Rzeszów będzie oczywiście do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Prawa do meczów Betclic 1. Ligi posiada głównie TVP. Jednocześnie poszczególne rywalizacje można śledzić na konkretnych antenach telewizyjnych. Ponadto transmisje ze spotkań na zapleczu PKO BP Ekstraklasy można oglądać na TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wisła Kraków i Stal Rzeszów mają konkretne cele na trwającą kampanię. Biała Gwiazda ma nadzieję, że w swoim kolejnym sezonie poza elita w końcu wywalczy upragniony bezpośredni awans. Z kolei zespół Marka Zuba mierzy w baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy. W różnych nastrojach do swojej najbliższej potyczki podejdą obie drużyny. Wisła ostatnio pokonała Puszczę Niepołomice (3:0). Z kolei Stal uległa ŁKS-owi (1:4).

Wisła Kraków – Stal Rzeszów: transmisja w TV

Transmisja z niedzielnej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Wisła Kraków – Stal Rzeszów rozpocznie się w niedzielę, 26 października o godzinie 14:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Polonia. Sprawozdawcami spotkania będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Wisła Kraków – Stal Rzeszów: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie im. Henryka Reymana. Mecz z udziałem Wisły i Stali będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Wisła – Stal zapewnia też usługa Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Wisła Kraków – Stal Rzeszów? Spotkanie Wisłą – Stal rozpocznie się w niedzielę, 26 października o godzinie 14:30. Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Stal Rzeszów? Transmisję ze spotkania Wisła Kraków – Stal Rzeszów można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Polonia, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

