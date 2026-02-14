Wisła Płock – Widzew Łódź: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy ekipa Nafciarzy poradzi sobie z drużyną Widzewiaków w sobotnim spotkaniu? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Wisła Płock – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Przed nami mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Wisła Płock zmierzy się z Widzewem Łódź. Nafciarze z 33 punktami zajmują 2. miejsce w tabeli, dzięki czemu wciąż liczą się w walce o mistrzostwo. Z kolei Widzewiacy mają tylko 20 oczek i plasują się dopiero na 17. pozycji, walcząc o utrzymanie w lidze. Obie drużyny przystępują więc do spotkania z zupełnie odmiennymi celami. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 14 lutego, o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wisła Płock – Widzew Łódź.

Wisła Płock – Widzew Łódź: transmisja w TV

Starcie między Wisłą Płock a Widzewem Łódź obejrzysz na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach przed mikrofonami usiądą Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow.

Wisła Płock – Widzew Łódź: stream online

Potyczka w ramach 21. serii gier naszej ligi oczywiście będzie dostępna również w internecie. Sobotni mecz znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online.

Wisła Płock – Widzew Łódź: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Wisła Płock – Widzew Łódź? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Wisła Płock – Widzew Łódź? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (14 lutego) o godzinie 20:15.

