Wisła Płock – Widzew Łódź: gdzie oglądać?
Przed nami mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Wisła Płock zmierzy się z Widzewem Łódź. Nafciarze z 33 punktami zajmują 2. miejsce w tabeli, dzięki czemu wciąż liczą się w walce o mistrzostwo. Z kolei Widzewiacy mają tylko 20 oczek i plasują się dopiero na 17. pozycji, walcząc o utrzymanie w lidze. Obie drużyny przystępują więc do spotkania z zupełnie odmiennymi celami. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 14 lutego, o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Wisła Płock – Widzew Łódź: transmisja w TV
Starcie między Wisłą Płock a Widzewem Łódź obejrzysz na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach przed mikrofonami usiądą Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow.
Wisła Płock – Widzew Łódź: stream online
Potyczka w ramach 21. serii gier naszej ligi oczywiście będzie dostępna również w internecie. Sobotni mecz znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online.
Wisła Płock – Widzew Łódź: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (14 lutego) o godzinie 20:15.
