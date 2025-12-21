Villarreal – FC Barcelona: gdzie oglądać? Kiedy gra FC Barcelona? (21.12.2025)

FC Barcelona zagra dziś z Villarrealem w wyjazdowym spotkaniu 17. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz w TV i online.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Villarreal – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Villarreal – FC Barcelona w ramach 17. kolejki La Liga można oglądać za darmo dzięki usłudze STS TV. Transmisja będzie dostępna u bukmachera STS. Aby odblokować dostęp do meczu Barcelony, wystarczy założyć konto i zawrzeć pierwszy dowolny zakład za min. 2 zł.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut – nawet jeśli dołączysz po pierwszym gwizdku!

Aby uzyskać dostęp do transmisji meczu Villarreal – FC Barcelona:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw kupon za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „zakłady live” i wybierz mecz Villarreal – FC Barcelona

W momencie, gdy spełnisz powyższe warunki transmisja meczu Villarreal – FC Barcelona zostanie odblokowana. Spotkanie możesz obejrzeć na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Villarreal – FC Barcelona: gdzie obejrzeć?

FC Barcelona zagra na wyjeździe z Villarrealem w niedzielę, 21 grudnia 2025 roku o godzinie16:15. Mecz będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Villarreal – FC Barcelona: stream online

Transmisja online meczu Villarreal – FC Barcelona będzie dostępna na stronie internetowej elevensports.pl, po wykupieniu dostępu. Z kolei za darmo możesz obejrzeć mecz w STS TV, zakładając konto z kodem GOAL i stawiając kupon za minimum 2 zł.

