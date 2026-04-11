UFC 327: gdzie oglądać? Transmisja walki Gamrot – Ribovics | Karta walk

Mateusz Gamrot wraca do oktagonu na gali UFC 327. Sprawdź, gdzie oglądać walkę z Estebanem Ribovicsem w TV i online oraz o której może rozpocząć się pojedynek.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Gamrot

UFC 327: gdzie oglądać? Transmisja walki Gamrot – Ribovics

Mateusz Gamrot ponownie wejdzie do oktagonu UFC. Polak zawalczy na gali UFC 327, a jego rywalem będzie Esteban Ribovics. Dla kibiców w Polsce najważniejsza informacja jest taka, że transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

Walka Gamrot – Ribovics odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, z 11 na 12 kwietnia. Sama gala UFC 327 w Miami rusza o godzinie 23:00 czasu polskiego, karta wstępna startuje o 1:00, a pojedynek Polaka jest zaplanowany właśnie na tej części rozpiski, więc można się go spodziewać około godziny 1:30.

Gamrot wraca do klatki po dłuższej przerwie i walce z Charlesem Oliveirą. Tym razem zmierzy się z Ribovicsem, który chce wykorzystać starcie z Polakiem do mocniejszego wejścia do czołówki kategorii lekkiej. To jedna z ciekawszych walk karty wstępnej UFC 327.

Gamrot – Ribovics: gdzie oglądać?

Transmisję walki Mateusza Gamrota z Estebanem Ribovicsem będzie można oglądać w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go. Darmową alternatywą jest Superbet TV.

Gamrot – Ribovics: transmisja TV i online

Data: 11/12.04.2026

Godzina gali: 23:00

Karta wstępna: od 1:00

Przybliżona godzina walki Gamrota: około 1:30

Transmisja TV: Polsat Sport 1

Transmisja online: Polsat Box Go, Superbet TV

Transmisja za darmo: Superbet TV

UFC 327 – karta walk

Walka wieczoru:

Jiri Prochazka – Carlos Ulberg

Co-main event:

Azamat Murzakanov – Paulo Costa

Karta główna:

Curtis Blaydes – Josh Hokit

Dominick Reyes – Johnny Walker

Cub Swanson – Nate Landwehr

Karta wstępna:

Patricio Freire – Aaron Pico

Kevin Holland – Randy Brown

Mateusz Gamrot – Esteban Ribovics

Tatiana Suarez – Lupita Godinez

Karta Fight Pass:

Marquel Mederos – Chris Padilla

Kelvin Gastelum – Vicente Luque

Charles Radtke – Francisco Prado

Gala UFC 327 zapowiada się bardzo mocno nie tylko z polskiej perspektywy. W karcie są duże nazwiska, a dla Gamrota będzie to ważny występ w kontekście dalszej pozycji w wadze lekkiej.

