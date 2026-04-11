UFC 327: gdzie oglądać? Transmisja walki Gamrot – Ribovics | Karta walk

UFC 327: gdzie oglądać? Transmisja walki Gamrot – Ribovics
Mateusz Gamrot ponownie wejdzie do oktagonu UFC. Polak zawalczy na gali UFC 327, a jego rywalem będzie Esteban Ribovics. Dla kibiców w Polsce najważniejsza informacja jest taka, że transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.
Walka Gamrot – Ribovics odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, z 11 na 12 kwietnia. Sama gala UFC 327 w Miami rusza o godzinie 23:00 czasu polskiego, karta wstępna startuje o 1:00, a pojedynek Polaka jest zaplanowany właśnie na tej części rozpiski, więc można się go spodziewać około godziny 1:30.
Gamrot wraca do klatki po dłuższej przerwie i walce z Charlesem Oliveirą. Tym razem zmierzy się z Ribovicsem, który chce wykorzystać starcie z Polakiem do mocniejszego wejścia do czołówki kategorii lekkiej. To jedna z ciekawszych walk karty wstępnej UFC 327.
Gamrot – Ribovics: gdzie oglądać?
Transmisję walki Mateusza Gamrota z Estebanem Ribovicsem będzie można oglądać w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go. Darmową alternatywą jest Superbet TV.
Gamrot – Ribovics: transmisja TV i online
Data: 11/12.04.2026
Godzina gali: 23:00
Karta wstępna: od 1:00
Przybliżona godzina walki Gamrota: około 1:30
Transmisja TV: Polsat Sport 1
Transmisja online: Polsat Box Go, Superbet TV
Transmisja za darmo: Superbet TV
UFC 327 – karta walk
Walka wieczoru:
Jiri Prochazka – Carlos Ulberg
Co-main event:
Azamat Murzakanov – Paulo Costa
Karta główna:
Curtis Blaydes – Josh Hokit
Dominick Reyes – Johnny Walker
Cub Swanson – Nate Landwehr
Karta wstępna:
Patricio Freire – Aaron Pico
Kevin Holland – Randy Brown
Mateusz Gamrot – Esteban Ribovics
Tatiana Suarez – Lupita Godinez
Karta Fight Pass:
Marquel Mederos – Chris Padilla
Kelvin Gastelum – Vicente Luque
Charles Radtke – Francisco Prado
Gala UFC 327 zapowiada się bardzo mocno nie tylko z polskiej perspektywy. W karcie są duże nazwiska, a dla Gamrota będzie to ważny występ w kontekście dalszej pozycji w wadze lekkiej.
