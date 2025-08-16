Stuttgart – Bayern: gdzie oglądać?
Bayern Monachium zagra z VfB Stuttgart w meczu, którego stawką będzie Superpuchar Niemiec. Jak co roku spotkanie o trofeum otwiera nowy sezon w niemieckiej piłce. Naprzeciwko siebie stanie zwycięzca krajowego pucharu oraz mistrz Bundesligi. Czy Bawarczycy sprostają roli faworyta? Sprawdź typy na mecz Stuttgart – Bayern.
Stuttgart – Bayern: transmisja w TV
VfB Stuttgart i Bayern Monachium zmierzą się o Superpuchar Niemiec w sobotę (16 sierpnia). Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2, a starcie skomentuje duet Michał Wszołek i Tomasz Zieliński.
Stuttgart – Bayern: transmisja online
Transmisja meczu Stuttgart – Bayern będzie dostępna na żywo również w internecie. Wystarczy założyć konto, a następnie wykupić odpowiedni pakiet na stronie elevensports.pl.
Stuttgart – Bayern: kto wygra?
Kto zdobędzie Superpuchar Niemiec?
- VfB Stuttgart
- Bayern Monachium
0 Votes
Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie
Według opinii bukmacherów każdy inny wynik niż zwycięstwo Bayernu Monachium będzie dużym zaskoczeniem. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Zdarzenie, że Bawarczycy sięgną po trofeum, oszacowano z kursem 1.60. Z kolei triumf Stuttgartu można zagrać ze współczynnikiem aż 5.20.
Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl.
Mecz odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 20:30 na MHP Arena w Stuttgarcie.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.