Bayern Monachium i VfB Stuttgart zmierzą się w bezpośrednim starciu o Superpuchar Niemiec. Spotkanie, którego stawką będzie trofeum, rozpocznie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 20:30. Sprawdź gdzie oglądać mecz Stuttgart - Bayern.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Stuttgart – Bayern: gdzie oglądać?

Bayern Monachium zagra z VfB Stuttgart w meczu, którego stawką będzie Superpuchar Niemiec. Jak co roku spotkanie o trofeum otwiera nowy sezon w niemieckiej piłce. Naprzeciwko siebie stanie zwycięzca krajowego pucharu oraz mistrz Bundesligi. Czy Bawarczycy sprostają roli faworyta? Sprawdź typy na mecz Stuttgart – Bayern.

Stuttgart – Bayern: transmisja w TV

VfB Stuttgart i Bayern Monachium zmierzą się o Superpuchar Niemiec w sobotę (16 sierpnia). Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2, a starcie skomentuje duet Michał Wszołek i Tomasz Zieliński.

Stuttgart – Bayern: transmisja online

Transmisja meczu Stuttgart – Bayern będzie dostępna na żywo również w internecie. Wystarczy założyć konto, a następnie wykupić odpowiedni pakiet na stronie elevensports.pl.

Stuttgart – Bayern: kto wygra?

Kto zdobędzie Superpuchar Niemiec? VfB Stuttgart

Bayern Monachium VfB Stuttgart

Bayern Monachium 0 Votes

Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie

Według opinii bukmacherów każdy inny wynik niż zwycięstwo Bayernu Monachium będzie dużym zaskoczeniem. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Zdarzenie, że Bawarczycy sięgną po trofeum, oszacowano z kursem 1.60. Z kolei triumf Stuttgartu można zagrać ze współczynnikiem aż 5.20.

VfB Stuttgart Bayern Monachium 5.60 4.80 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2025 10:08 .

Gdzie oglądać mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz VfB Stuttgart – Bayern Monachium? Mecz odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 20:30 na MHP Arena w Stuttgarcie.

