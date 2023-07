fot. Imago / Paweł Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Ruch Chorzów – Łódzki KS, gdzie oglądać

Ruch Chorzów i ŁKS to dwóch z trzech beniaminków PKO Ekstraklasy, które w pierwszej kolejce nowego sezonu opuszczały plac gry na tarczy. Podopieczni Jarosława Skrobacza w piątkowy wieczór mają nadzieję, że wywalczą pierwsze zwycięstwo w nowej kampanii na arenie, dzięki której w pewnym sensie wywalczyli awans do elity.

Tymczasem na drodze Niebieskich stanie zespół Kazimierza Moskala, który kolejne spotkanie rozegra w roli gościa. Ostatnie starcie między oboma zespołami jeszcze w Fortuna 1 Lidzie rozbudza apetyty, bo było bogate nie tylko w ogromne emocje, ale również w gole. Spotkanie zakończyło się rezultatem 3:3.

Ruch Chorzów – Łódzki KS, transmisja na żywo w TV

Inauguracyjne starcie w ramach drugiej kolejki PKO Ekstraklasy będzie transmitowane w telewizji. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANal+ 4K. Rywalizację skomentują Marcin Rosłoń i Kamil Kosowski.

Ruch Chorzów – Łódzki KS, transmisja online

Nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie można zobaczyć piątkowe starcie. Dostęp do meczu PKO Ekstraklasy zapewni również usługa CANAL+ online. Aktualnie dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 45 złotych!

Ruch Chorzów – Łódzki KS, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Ruchu u bukmacherów kształtuje się na poziomie 2.42. Opcja na wygraną ŁKS-u została z kolei oszacowana na 3.10.

Ruch Chorzów ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lipca 2023 11:41 .

