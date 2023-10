Radomiak Radom - Korona Kielce: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Gospodarze spróbują pójść za ciosem i zanotować drugie z rzędu zwycięstwo. Czy Scyzory na to pozwolą? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Pedro Henrique

Radomiak – Korona, gdzie oglądać

Radomiak Radom zdążył jeszcze przed przerwą reprezentacyjną zanotować przełamanie. Gospodarze najbliższego meczu rozbili ŁKS Łódź aż 3:0 i w dobrych nastrojach podeszli do pauzy w rozgrywkach. W tym samym czasie Korona Kielce tylko zremisowała z Wartą Poznań (1:1) i nie zdołała oddalić się od strefy spadkowej. Scyzory są o zaledwie jeden punkt nad kreską i każdy mecz z rywalem pokroju Radomiaka jest dla nich jak walka o przetrwanie.

Radomiak – Korona, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 12. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Radomiak – Korona, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online.

Radomiak – Korona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów znacznie większe szanse na zgarnięcie trzech punktów mają gospodarze.

Radomiak Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2023 07:06 .

