fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Puszczy Niepołomice

Puszcza – Cracovia, gdzie oglądać

Puszcza Niepołomice w teorii zagra w roli gospodarza w sobotnim spotkaniu. W rzeczywistości pełnoprawnym gospodarzem areny przy Kałuży jest jednak Cracovia. Zawodnicy żubrów w każdym razie nieźle czują się na stadionie Pasów, bo wywalczyli na nim łącznie dziewięć punktów.

Niepołomiczanie podejdą do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po wysokiej porażce z Lechem Poznań (1:4). Podobny cel ma zespół Jacka Zielińskiego, który przed reprezentacyjną przerwą uległ Jagiellonii Białystok (2:4).

Puszcza – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport. Rywalizacja zacznie się o godzinę 15:00, a skomentują ją Michał Mitrut i Michał Trela.

Puszcza – Cracovia, transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać nie tylko w tradycyjnej formie, ale też dzięki usłudze internetowej. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online.

Puszcza – Cracovia, kto wygra?

Puszcza – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają krakowianie. Kurs na zwycięstwo Cracovii wynosi 2.05. Z kolei opcja na zwycięstwo Puszczy została oszacowana na 3.75. Remis ustalono na 3.50.

Puszcza Niepołomice Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2023 10:35 .

