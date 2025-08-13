PSG – Tottenham: gdzie oglądać?
Paris Saint-Germain zagra z Tottenhamem Hotspur w środowym (13 sierpnia, godz. 21:00) meczu, którego stawką jest Superpuchar Europy. Rywalizacja triumfatorów Ligi Mistrzów i Ligi Europy zostanie rozegrany we Włoszech. Stadio Friuli w Udine może pomieścić około 25 tysięcy fanów.
Przed spotkanie gruchnęła wiadomość, że Gianluigi Donnarumma nie znalazł się w kadrze meczowej. Wiele wskazuje na to, że włoski bramkarz latem opuści stolicę Francji i trafi do Premier League. Faworytem są paryżanie, ale Anglików nie można skreślać. Z północny Londynem pożegnał się już Heung-min Son, który opuścił klub po 10 latach. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz PSG – Tottenham Hotspur. Przeczytaj naszą zapowiedź spotkania.
PSG – Tottenham: transmisja w TV
Mecz o Superpuchar Europy pomiędzy PSG a Tottenham odbędzie się w środę (13 sierpnia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Extra 1. Starcie skomentują Piotr Glamowski oraz Michał Żyro.
PSG – Tottenham: transmisja online
Środowe spotkanie o Superpuchar Europy będzie można również oglądać w usłudze CANAL+ online. Pakiet sportowy obejmuje nie tylko dostęp do transmisji meczu PSG – Tottenham Hotspur, ale także do transmisji ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów czy też PKO BP Ekstraklasy i Premier League.
PSG – Tottenham: kto wygra?
Kto zdobędzie Superpuchar Europy?
- Paris Saint-Germain 74%
- Tottenham Hotspur 26%
31+ Votes
PSG – Tottenham: kursy bukmacherskie
Triumfator Ligi Mistrzów uchodzi za zdecydowanego faworyta starcia o Superpuchar Europy. Bukmacherzy wyceniają wygraną PSG w regulaminowym czasie gry na około 1.45. Z kolei zwycięstwo Tottenhamu notowany jest w granicach 7.00, a remis w okolicach 5.25.
Spotkanie będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany w środę (13 sierpnia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.