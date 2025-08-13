Paris Saint-Germain zmierzy się z Tottenhamem Hotspur w meczu o Superpuchar Europy. Spotkanie odbędzie się na Stadio Friuli w Udine w środę (13 sierpnia) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz PSG - Tottenham w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Tottenham: gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain zagra z Tottenhamem Hotspur w środowym (13 sierpnia, godz. 21:00) meczu, którego stawką jest Superpuchar Europy. Rywalizacja triumfatorów Ligi Mistrzów i Ligi Europy zostanie rozegrany we Włoszech. Stadio Friuli w Udine może pomieścić około 25 tysięcy fanów.

Przed spotkanie gruchnęła wiadomość, że Gianluigi Donnarumma nie znalazł się w kadrze meczowej. Wiele wskazuje na to, że włoski bramkarz latem opuści stolicę Francji i trafi do Premier League. Faworytem są paryżanie, ale Anglików nie można skreślać. Z północny Londynem pożegnał się już Heung-min Son, który opuścił klub po 10 latach. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz PSG – Tottenham Hotspur. Przeczytaj naszą zapowiedź spotkania.

PSG – Tottenham: transmisja w TV

Mecz o Superpuchar Europy pomiędzy PSG a Tottenham odbędzie się w środę (13 sierpnia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Extra 1. Starcie skomentują Piotr Glamowski oraz Michał Żyro.

PSG – Tottenham: transmisja online

Środowe spotkanie o Superpuchar Europy będzie można również oglądać w usłudze CANAL+ online. Pakiet sportowy obejmuje nie tylko dostęp do transmisji meczu PSG – Tottenham Hotspur, ale także do transmisji ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów czy też PKO BP Ekstraklasy i Premier League.

PSG – Tottenham: kto wygra?

Kto zdobędzie Superpuchar Europy? Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur Paris Saint-Germain 74%

Tottenham Hotspur 26% 31+ Votes

PSG – Tottenham: kursy bukmacherskie

Triumfator Ligi Mistrzów uchodzi za zdecydowanego faworyta starcia o Superpuchar Europy. Bukmacherzy wyceniają wygraną PSG w regulaminowym czasie gry na około 1.45. Z kolei zwycięstwo Tottenhamu notowany jest w granicach 7.00, a remis w okolicach 5.25.

Paris Saint-Germain Tottenham 1.45 5.25 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2025 19:14 .

