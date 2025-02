PSG - AS Monaco: Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać piątkowy hit ligi francuskiej. Oto wszystkie możliwości i transmisje tego starcia.

PSG – AS Monaco: gdzie oglądać?

To będzie bez cienia wątpliwości największy hit tej kolejki ligi francuskiej. Paris Saint-Germain na własnym stadionie podejmie zespół AS Monaco. Czeka nas więc starcie dwóch najlepszych drużyn w kraju i wiele na to wskazuje, także rywalizacja, która obfitować powinna w wiele goli, składnych akcji oraz emocji.

PSG – AS Monaco: transmisja TV

Mecz ten będzie można oglądać na antenie Eleven Sports 4. Początek rywalizacji w Paryżu już w piątek 7 lutego 2025 roku o godzinie 21:00.

PSG – AS Monaco: stream online

Mecz PSG – Monaco będzie dostępny także online. Internetowa transmisja będzie możliwa do oglądania na stronie elevensports.pl.

PSG – AS Monaco: kto wygra?

PSG – AS Monaco: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół PSG. Kurs na zwycięstwo zespołu ze stolicy Francji wynosi około 1.40. Remis z kolei wyceniany jest na mniej więcej 5.75, a trzy punkty ekipy AS Monaco to kurs w wysokości nawet 6.60.

Paris Saint-Germain AS Monaco 1.40 5.75 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lutego 2025 14:29 .

Kiedy odbędzie się mecz PSG – AS Monaco? Spotkanie odbędzie się w piątek 7 lutego 2025 roku o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz PSG – AS Monaco? Spotkanie będzie można obejrzeć na Eleven Sports 4 oraz stronie elevensports.pl.

