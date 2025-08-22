Paris Saint-Germain - Angers SCO: Transmisja w TV i online. W piątkowy wieczór swoje spotkanie rozegrają mistrzowie Ligue 1. Sprawdź gdzie oglądać mecz PSG - Angers.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vitinha

PSG – Angers, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór zainauguruje 2. kolejka rozgrywek Ligue 1. Tego dnia Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Angers SCO. Mistrzowie Francji przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach po pokonaniu Nantes (1:0).

Angers SCO również może się pochwalić zwycięstwem. Goście piątkowego spotkania przed tygodniem okazali się lepsi od zespołu Paris FC (1:0). Teraz przed nimi dużo cięższe wyzwanie, ponieważ zmierzą się ze zdecydowanie lepszą drużyną z Paryża.

PSG – Angers, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Angers SCO będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja meczu odbędzie się na antenie Eleven Sports 3.

PSG – Angers, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację można śledzić również drogą internetową. Transmisja meczu będzie do obejrzenia na stronie elevensports.pl.

PSG – Angers, kto wygra?

PSG – Angers, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.09. W przypadku zwycięstwa Angers natomiast sięga nawet 25.0.

Paris Saint-Germain Angers 1.10 11.5 23.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 20:02 .

Gdzie oglądać mecz PSG – Angers? Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Angers? Mecz odbędzie się już w piątek (22 sierpnia) o godzinie 20:45.

