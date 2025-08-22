PSG – Angers, gdzie oglądać?
W piątkowy wieczór zainauguruje 2. kolejka rozgrywek Ligue 1. Tego dnia Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Angers SCO. Mistrzowie Francji przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach po pokonaniu Nantes (1:0).
Angers SCO również może się pochwalić zwycięstwem. Goście piątkowego spotkania przed tygodniem okazali się lepsi od zespołu Paris FC (1:0). Teraz przed nimi dużo cięższe wyzwanie, ponieważ zmierzą się ze zdecydowanie lepszą drużyną z Paryża.
PSG – Angers, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – Angers SCO będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja meczu odbędzie się na antenie Eleven Sports 3.
PSG – Angers, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację można śledzić również drogą internetową. Transmisja meczu będzie do obejrzenia na stronie elevensports.pl.
PSG – Angers, kto wygra?
PSG – Angers, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.09. W przypadku zwycięstwa Angers natomiast sięga nawet 25.0.
Mecz odbędzie się już w piątek (22 sierpnia) o godzinie 20:45.
