Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: transmisja TV i online (25.10.2024)

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: gdzie oglądać?

To będzie z pewnością ciekawy mecz w piątkowy wieczór. Pogoń Szczecin na własnym terenie podejmie zespół Puszczy Niepołomice. Faworyt tego starcia jest oczywisty i trudno spodziewać się sensacji. Portowcy u siebie są bardzo mocni, zaś Żubry w tym sezonie są zdecydowanie pod formą. Rezultat może więc być tylko jeden, prawda?

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: transmisja TV

Transmisja z meczu Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice będzie dostępna do obejrzenia na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: stream online

Istnieje także możliwość skorzystania z platformy CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: kto wygra?

Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice? Początek meczu w Szczecinie o 20:30 w piątek 25 października 2024 roku. Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Szczecin – Puszcza Niepołomice? Mecz można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.

