fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Podbeskidzie Bielsko-Biała Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2024 06:23 .

Podbeskidzie – Lechia, gdzie oglądać

Podbeskidzie ma na trwający cel jasny cel, którym jest utrzymanie w Fortuna 1 Lidze. Pomóc w tym ma nowy trener Jarosław Skrobacz, który zastąpił Dariusza Marca. W pierwszym spotkanie Górale pod wodzą nowego szkoleniowca zremisowali z Zagłębiem Sosnowiec (0:0).

Lechia Gdańsk to z kolei drużyna zaangażowana w grę o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. W tym roku Biało-zieloni wygrali we wszystkich trzech spotkaniach ligowych. Ostatnio pokonali Resovię (4:0). Sprawdź nasze typy na mecz Podbeskidzie – Lechia Gdańsk.

Podbeskidzie – Lechia, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Polsat Sport. Mecz zacznie się o godzinie 12:40.

Podbeskidzie – Lechia, transmisja online

Mecz z udziałem Podbeskidzia i Lechii będzie można obejrzeć również na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Podbeskidzie – Lechia, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Podbeskidzia 0% wygraną Lechii 100% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Podbeskidzia

wygraną Lechii

remisem

Podbeskidzie – Lechia, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na zwycięstwo Lechii wynosi 2.32. Wariant na wygraną Podbeskidzia kształtuje się na poziomie 3.10. Remis wyceniono natomiast na 3.30.

Podbeskidzie Bielsko-Biała Lechia Gdańsk 3.35 3.30 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2024 06:23 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.