Śląsk - Ruch: transmisja w TV i online. W jednym z sobotnich spotkań 30. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzą się ze sobą kandydat do mistrzostwa Polski oraz faworyt do pożegnania się z ligą.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piotr Samiec-Talar

Śląsk – Ruch, gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław stanie w sobotę przed szansą zmniejszenia do zaledwie dwóch punktów straty do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Drużyna Jacka Magiery potrzebuje do tego trzech punktów w meczu z ostatnim w tabeli Ruchem Chorzów. Wrocławianie przystąpią do tego spotkania w roli faworyta, choć w ostatnich tygodniach nie spisywali się najlepiej.

Śląsk w ostatnich pięciu kolejkach odniósł tylko jedno zwycięstwo. W sobotę będzie starał się jednak wykorzystać atut własnego boiska, na którym w trzech ostatnich meczach zdobył siedem punktów. Z kolei Ruch w tym sezonie nie wygrał ani razu na wyjeździe i nie zanosi się na to, aby mógł tę sytuację zmienić. Sprawdź typy na mecz Śląsk – Ruch.

Śląsk – Ruch, transmisja w TV

Mecz Śląska Wrocław z Ruchem Chorzów w ramach 30. kolejki PKO Ekstraklasy rozegrany zostanie w sobotę (27 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Komentatorami tego pojedynku będą Robert Skrzyński i Rafał Nahorny.

Śląsk – Ruch, transmisja online

Mecze Ekstraklasy można oglądać również za pośrednictwem internetu. Mecz Śląsk – Ruch obejrzysz korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz przez pierwsze trzy miesiące dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ możesz mieć w obniżonej do 39 zł miesięcznie cenie. Z oferty można skorzystać rejestrując się za pośrednictwem naszej strony.

Śląsk – Ruch, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie we Wrocławiu? wygraną Śląska 100% remisem 0% wygraną Ruchu 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Śląska

remisem

wygraną Ruchu

Śląsk – Ruch, kursy bukmacherskie

Śląsk ma po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów. Podobnego zdania są również bukmacherzy, ale jednocześnie nie odbierają szans Ruchowi na sprawienie niespodzianki we Wrocławiu.

Śląsk Wrocław Ruch Chorzów 2.01 3.40 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2024 12:31 .

Gdzie obejrzeć mecz Śląsk – Ruch? Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Śląsk – Ruch? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (27 kwietnia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.