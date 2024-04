Stal Rzeszów – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.04.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Camilo Mena

Stal Rzeszów – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać?

Rzeszowianie zajmują pewne miejsce w środku stawki. Na ten moment plasują się na 11. miejscu i mało prawdopodobne jest, aby musieli walczyć o utrzymanie w lidze. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi 10 punktów, co powinno zapewnić spokój do końca sezonu. Ponadto Stal jest w dobrej formie, co odzwierciedla seria siedmiu meczów z rzędu bez porażki.

Natomiast Lechia Gdańsk pewnym krokiem zmierza ku mistrzostwie Fortuna 1. Ligi. Podopieczni Szymona Grabowskiego liderują w tabeli z przewagą czterech punktów nad drugą Arką Gdynia. Biało-zieloni ostatnio odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu, dzięki czemu złapali wiatr w żagle w kluczowej części kampanii. Sprawdź nasze typy na mecz Stal – Lechia.

Stal Rzeszów – Lechia Gdańsk: transmisja w TV

Sobotnie starcie będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport Extra. Mecz na stadionie w Rzeszowie rozpocznie się w sobotę (27 kwietnia) o godzinie 17:30.

Stal Rzeszów – Lechia Gdańsk: transmisja online

Transmisja meczu Stal Rzeszów– Lechia Gdańsk będzie dostępna w internecie. Do obejrzenia spotkania należy wykupić abonament w usłudze Polsat Box Go.

Stal Rzeszów – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Bukmacher jako faworyta tego meczu wskazuję Lechię Gdańsk. Kurs na zwycięstwo gości to 2.02.

Stal Rzeszów Lechia Gdańsk 3.70 3.60 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2024 12:42 .

