PSG - Toulouse: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu o Superpuchar Francji Paris Saint-Germain zmierzy się z Toulouse FC. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

IMAGO / Joly Victor Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – Toulouse, gdzie oglądać

Wszystko wskazuje na to, że PSG nie powinno mieć większych problemów z pokonaniem Toulouse w meczu o Superpuchar Francji. Paryżanie są liderem Ligue 1 z przewagą pięciu oczek nad drugim OGC Nice, a ponadto są niepokonani od ośmiu meczów. Natomiast zespół z Tuluzy jest dopiero na 16. lokacie w ligowej tabeli i wygrał zaledwie jeden z ostatnich ośmiu pojedynków.

PSG – Toulouse, transmisja na żywo w TV

Środowe starcie PSG – Toulouse będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 lub CANAL+ Sport 2. Początek o godzinie 20:45.

PSG – Toulouse, transmisja online za darmo

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online całkowicie za darmo, dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do pojedynku o Superpuchar Francji zostanie odblokowany.

PSG – Toulouse, transmisja online

Mecz Paris Saint-Germain z Tuluzą możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

PSG – Toulouse, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu o Superpuchar Francji jest oczywiście zespół Paris Saint-Germain. Kursy na zwycięstwo paryżan oscylują wokół 1,25. Dla porównania typy na wygraną Toulouse wynoszą około 11,50.

Paris Saint-Germain Toulouse 1.25 6.80 11.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2024 12:18 .

Gdzie obejrzeć mecz PSG – Toulouse? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 oraz CANAL+ Sport 2 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz PSG – Toulouse? Mecz rozpocznie się w środę, 3 stycznia, o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.