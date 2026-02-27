Dziś w Nyonie odbędzie się losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Sprawdź, o której godzinie ceremonia i gdzie oglądać transmisję na żywo w TV oraz online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Losowanie Ligi Mistrzów 2025/2026 – godzina, transmisja, gdzie oglądać?

Losowanie 1/8 finału Liga Mistrzów UEFA rozpocznie się o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie w siedzibie UEFA. Podczas ceremonii poznamy nie tylko pary 1/8 finału, ale także pełną drabinkę fazy pucharowej. Transmisja losowania Ligi Mistrzów będzie dostępna na stronie UEFA.com, UEFA.tv, w oficjalnych aplikacjach, a także w telewizji i online na antenach Canal+.

Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyskały:

Arsenal

Liverpool

Bayern Monachium

Chelsea

Tottenham

FC Barcelona

Manchester City

Sporting CP

Z kolei z fazy play-off awansowały:

Real Madryt

Atletico Madryt

Bodø/Glimt

Galatasaray

Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen

Newcastle United

Atalanta

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen

Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray

FC Barcelona / Chelsea – Paris Saint-Germain lub Newcastle United

Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt

Losowanie Ligi Konferencji – o której, transmisja, polskie kluby

Losowanie 1/8 finału Liga Konferencji UEFA zaplanowano na godzinę 14:00. W ceremonii wezmą udział dwa polskie zespoły – Lech Poznań oraz Raków Częstochowa.

Raków znalazł się w gronie drużyn rozstawionych, natomiast Lech będzie jednym z zespołów dolosowywanych. Potencjalni rywale zespołu z Częstochowy to chorwacka Rijeka oraz Fiorentina. Natomiast ekipa Nielsa Frederiksena może trafić na Rayo Vallecano lub Szachtar Donieck.

Transmisję z losowania Ligi Konferencji można oglądać na UEFA.com, UEFA.tv oraz w aplikacjach rozgrywek. Relacje tekstowe i wyniki będą dostępne w serwisach sportowych na żywo.