Losowanie Ligi Mistrzów 2025/2026 – godzina, transmisja, gdzie oglądać?
Losowanie 1/8 finału Liga Mistrzów UEFA rozpocznie się o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie w siedzibie UEFA. Podczas ceremonii poznamy nie tylko pary 1/8 finału, ale także pełną drabinkę fazy pucharowej. Transmisja losowania Ligi Mistrzów będzie dostępna na stronie UEFA.com, UEFA.tv, w oficjalnych aplikacjach, a także w telewizji i online na antenach Canal+.
Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyskały:
- Arsenal
- Liverpool
- Bayern Monachium
- Chelsea
- Tottenham
- FC Barcelona
- Manchester City
- Sporting CP
Z kolei z fazy play-off awansowały:
- Real Madryt
- Atletico Madryt
- Bodø/Glimt
- Galatasaray
- Paris Saint-Germain
- Bayer Leverkusen
- Newcastle United
- Atalanta
Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów
- Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen
- Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray
- FC Barcelona / Chelsea – Paris Saint-Germain lub Newcastle United
- Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt
Losowanie Ligi Konferencji – o której, transmisja, polskie kluby
Losowanie 1/8 finału Liga Konferencji UEFA zaplanowano na godzinę 14:00. W ceremonii wezmą udział dwa polskie zespoły – Lech Poznań oraz Raków Częstochowa.
Raków znalazł się w gronie drużyn rozstawionych, natomiast Lech będzie jednym z zespołów dolosowywanych. Potencjalni rywale zespołu z Częstochowy to chorwacka Rijeka oraz Fiorentina. Natomiast ekipa Nielsa Frederiksena może trafić na Rayo Vallecano lub Szachtar Donieck.
Transmisję z losowania Ligi Konferencji można oglądać na UEFA.com, UEFA.tv oraz w aplikacjach rozgrywek. Relacje tekstowe i wyniki będą dostępne w serwisach sportowych na żywo.