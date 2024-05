fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Napoli – Lecce, gdzie oglądać

SSC Napoli i Lecce to drużyny, które w różnych nastrojach kończą sezon. Partenopei rozczarowali po mistrzowskiej kampanii i to bardzo. Z kolei ich niedzielni rywale zrealizowali cel w postaci utrzymania w elicie.

Neapolitańczycy do potyczki na Stadio Diego Armando Maradona, podejdą, chcąc przerwać serię bez wygranej. Ostatnio zremisowali z Fiorentiną (2:2). Z kolei ekipa ze Stadio Via del Mare ostatnio przegrała z Atalantą (0:2). Sprawdź typy na mecz SSC Napoli – Lecce.

Napoli – Lecce, transmisja na żywo w TV

Niedziele spotkanie w Neapolu będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Eleven Sports 2 od godziny 20:45. Mecz skomentują Dominik Guziak oraz Piotr Czachowski.

Napoli – Lecce, transmisja za darmo

Konfrontację z udziałem SSC Napoli i US Lecce można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Napoli – Lecce zostanie odblokowany.

Napoli – Lecce, transmisja online

Rywalizacja w lidze włoskiej będzie do obejrzenia również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium to 74 zł.

Napoli – Lecce, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Napoli został oszacowany 1.45. Remis wyceniono na 5.00. Z kolei opcję na zwycięstwo Lecce oszacowano na 7.00.

SSC Napoli Lecce 1.45 5.30 7.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2024 08:13 .

