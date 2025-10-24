REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Milan – Pisa, gdzie oglądać?
W najbliższy piątek zobaczymy w akcji AC Milan. Rossoneri w ramach 8. kolejki rozgrywek Serie A zmierzą się przed własną publicznością z Pisą. Podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do tej rywalizacji po zwyciestwie nad Fiorentiną (2:1).
Pisa natomiast nie może się pochwalić wysoką formą. Beniaminek Serie A w ostatnim meczu jednak zdołał urwać punkt Hellasowi Verona (0:0). Nadchodząca rywalizacja na San Siro ma zdecydowanego faworyta, którym oczywiście jest drużyna AC Milanu.
Milan – Pisa, transmisja w TV
Spotkanie AC Milan – Pisa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Milan – Pisa, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Milan – Pisa, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Milanu 100%
- remisem 0%
- wygraną Pisy 0%
Milan – Pisa, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 9.90.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.
Spotkanie odbędzie się w piątek (24 października) o godzinie 20:45.
