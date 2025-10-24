AC Milan już w piątkowy wieczór zmierzy się z Pisą w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Strahinja Pavlović

Milan – Pisa, gdzie oglądać?

W najbliższy piątek zobaczymy w akcji AC Milan. Rossoneri w ramach 8. kolejki rozgrywek Serie A zmierzą się przed własną publicznością z Pisą. Podopieczni Massimiliano Allegriego przystąpią do tej rywalizacji po zwyciestwie nad Fiorentiną (2:1).

Pisa natomiast nie może się pochwalić wysoką formą. Beniaminek Serie A w ostatnim meczu jednak zdołał urwać punkt Hellasowi Verona (0:0). Nadchodząca rywalizacja na San Siro ma zdecydowanego faworyta, którym oczywiście jest drużyna AC Milanu.

Milan – Pisa, transmisja w TV

Spotkanie AC Milan – Pisa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Milan – Pisa, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Milan – Pisa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 9.90.

AC Milan Pisa 1.33 5.60 9.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2025 13:38 .

Gdzie oglądać mecz AC Milan – Pisa? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz AC Milan – Pisa? Spotkanie odbędzie się w piątek (24 października) o godzinie 20:45.

