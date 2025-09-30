REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt?
Dzisiejszy mecz Realu Madryt można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1. Transmisja będzie dostępna w standardowej telewizji oraz w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu możesz uzyskać za darmo od bukmachera STS, który rozdaje 30-dniowe vouchery.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV
Dzisiejsze spotkanie Realu Madryt z Kairatem Ałmaty będzie transmitowane w telewizji Canal+ na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu o godzinie 18:45.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online
Dzisiejszy mecz można obejrzeć również w internecie. Transmisja dostępna będzie na platformie Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Jeśli nie możesz skorzystać z oferty STS, to skorzystaj ze zniżki za pośrednictwem poniższego linku.
Spotkanie Kairat Ałmaty – Real Madryt w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 18:45 we wtorek (30 września).
Mecz Realu Madryt dzisiaj obejrzysz w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto transmisja jest dostępna w serwisie streamingowym Canal+ Online.