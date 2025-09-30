Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo za darmo (30.09.2025)

16:43, 30. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo będzie dostępna w TV oraz online w serwisach streamingowych.

Kylian Mbappe
Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe
Oglądaj Ligę Mistrzów ZA DARMO! Odbierz voucher na Canal+ od STS z kodem GOALPLUS

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt?

Dzisiejszy mecz Realu Madryt można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1. Transmisja będzie dostępna w standardowej telewizji oraz w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu możesz uzyskać za darmo od bukmachera STS, który rozdaje 30-dniowe vouchery.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV

Dzisiejsze spotkanie Realu Madryt z Kairatem Ałmaty będzie transmitowane w telewizji Canal+ na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu o godzinie 18:45.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz można obejrzeć również w internecie. Transmisja dostępna będzie na platformie Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Jeśli nie możesz skorzystać z oferty STS, to skorzystaj ze zniżki za pośrednictwem poniższego linku.

O której dzisiaj mecz Realu Madryt?

Spotkanie Kairat Ałmaty – Real Madryt w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 18:45 we wtorek (30 września).

Gdzie obejrzeć mecz Realu Madryt dzisiaj?

Mecz Realu Madryt dzisiaj obejrzysz w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto transmisja jest dostępna w serwisie streamingowym Canal+ Online.