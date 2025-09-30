Mecz Realu Madryt dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo będzie dostępna w TV oraz online w serwisach streamingowych.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt?

Dzisiejszy mecz Realu Madryt można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1. Transmisja będzie dostępna w standardowej telewizji oraz w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu możesz uzyskać za darmo od bukmachera STS, który rozdaje 30-dniowe vouchery.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku), Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV

Dzisiejsze spotkanie Realu Madryt z Kairatem Ałmaty będzie transmitowane w telewizji Canal+ na kanale Canal+ Extra 1. Początek meczu o godzinie 18:45.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz można obejrzeć również w internecie. Transmisja dostępna będzie na platformie Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Jeśli nie możesz skorzystać z oferty STS, to skorzystaj ze zniżki za pośrednictwem poniższego linku.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

