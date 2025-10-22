Mecz Real Madryt - Juventus: gdzie oglądać? Transmisja z tego spotkania Ligi Mistrzów będzie dostępna online i w TV.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao, Kylian Mbappe i Rodrygo

Real Madryt – Juventus: gdzie obejrzeć?

Mecz Realu Madryt z Juventusem będzie transmitowany wyłącznie w płatnych kanałach i serwisach streamingowych. Dzisiejsze spotkanie jest dostępne od godziny 21:00 na antenie Canal+ Extra 1 oraz online za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

Jeśli szukasz sposobu na obejrzenie meczu bez bezpośredniego zakupu pełnego abonamentu, możesz skorzystać z promocji bukmachera STS, która umożliwia uzyskanie 30-dniowego darmowego vouchera na Canal+ Online (dla nowych użytkowników):

Załóż konto w STS z wymaganym kodem promocyjnym GOALPLUS. Wpłać określoną minimalną kwotę (zgodnie z regulaminem promocji 30 zł). Odbierz kod dostępu do Canal+ Online w wiadomości od bukmachera.

Real Madryt – Juventus: transmisja TV

Mecz Real Madryt – Juventus w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji wyłącznie na jednym kanale: Canal+ Extra 1.

Real Madryt – Juventus: stream online

Najwygodniejszą i legalną opcją do oglądania meczu Real Madryt – Juventus w ramach Ligi Mistrzów przez internet jest platforma Canal+ Online.

Kiedy gra Real Madryt?

Mecz Real Madryt – Juventus w Lidze Mistrzów rozpoczyna się dzisiaj (środa, 22 października 2025 roku). Godzina rozpoczęcia to 21:00.