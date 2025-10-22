Mecz Real Madryt – Juventus: gdzie oglądać? Kiedy gra Real Madryt? (22.10.2025)

19:13, 22. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Mecz Real Madryt - Juventus: gdzie oglądać? Transmisja z tego spotkania Ligi Mistrzów będzie dostępna online i w TV.

Eder Militao, Kylian Mbappe i Rodrygo
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao, Kylian Mbappe i Rodrygo

Real Madryt – Juventus: gdzie obejrzeć?

Mecz Realu Madryt z Juventusem będzie transmitowany wyłącznie w płatnych kanałach i serwisach streamingowych. Dzisiejsze spotkanie jest dostępne od godziny 21:00 na antenie Canal+ Extra 1 oraz online za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

Real Madryt – Juventus: transmisja TV

Mecz Real Madryt – Juventus w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji wyłącznie na jednym kanale: Canal+ Extra 1.

Real Madryt – Juventus: stream online

Najwygodniejszą i legalną opcją do oglądania meczu Real Madryt – Juventus w ramach Ligi Mistrzów przez internet jest platforma Canal+ Online.

Kiedy gra Real Madryt?

Mecz Real Madryt – Juventus w Lidze Mistrzów rozpoczyna się dzisiaj (środa, 22 października 2025 roku). Godzina rozpoczęcia to 21:00.