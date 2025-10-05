Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo (05.10.2025)

13:46, 5. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji oraz online za darmo w STS TV.

Robert Lewandowski
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski
Oglądaj mecz Sevilla – Barelona ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Transmisja za darmo meczu Sevilla – FC Barcelona będzie dostępna w serwisie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić kupon za min. stawkę 2 zł. Po spełnieniu powyższych warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany na komputerze, smartfonie oraz tablecie wysokiej jakości.

FC Barcelona w ramach 8. kolejki La Liga uda się na wyjazd do Andaluzji, gdzie czeka ich spotkanie z Sevillą. Katalończycy będą chcieli wygrać za wszelką cenę, aby odkupić winy za porażkę w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

Jak oglądać mecz Barcelony dzisiaj w STS TV za darmo?

Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:

  1. Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL,
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
  3. Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu Sevilla – FC Barcelona
Oglądaj mecz Sevilla – Barelona ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Mecz Sevilla – Barcelona będzie transmitowany na żywo w telewizji na kanale Canal+ Sport. Początek spotkania w niedzielę, 5 października 2025 roku o godzinie 16:15.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz Barcelony można oglądać również w internecie. Transmisja jest możliwa dzięki platformie Canal+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Za darmo możesz śledzić spotkanie w STS TV po spełnieniu kilku prostych warunków.

O której dzisiaj mecz Barcelony?

Spotkanie Sevilla – FC Barcelona w 8. kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę, 5 października 2025 roku o godzinie 16:15.

Gdzie obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj?

Mecz Sevilla – FC Barcelona można oglądać w telewizji na kanale Canal+ Sport, a także w internecie dzięki Canal+ online. Dodatkowo za darmo możesz oglądać spotkanie w STS TV po spełnieniu prostych warunków.