Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji oraz online za darmo w STS TV.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Transmisja za darmo meczu Sevilla – FC Barcelona będzie dostępna w serwisie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić kupon za min. stawkę 2 zł. Po spełnieniu powyższych warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany na komputerze, smartfonie oraz tablecie wysokiej jakości.

FC Barcelona w ramach 8. kolejki La Liga uda się na wyjazd do Andaluzji, gdzie czeka ich spotkanie z Sevillą. Katalończycy będą chcieli wygrać za wszelką cenę, aby odkupić winy za porażkę w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

Jak oglądać mecz Barcelony dzisiaj w STS TV za darmo?

Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu Sevilla – FC Barcelona

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Mecz Sevilla – Barcelona będzie transmitowany na żywo w telewizji na kanale Canal+ Sport. Początek spotkania w niedzielę, 5 października 2025 roku o godzinie 16:15.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz Barcelony można oglądać również w internecie. Transmisja jest możliwa dzięki platformie Canal+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Za darmo możesz śledzić spotkanie w STS TV po spełnieniu kilku prostych warunków.

Reklama