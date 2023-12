PressFocus Na zdjęciu: Josue

Legia Warszawa nadal nie potrafi znaleźć stabilności, gwarantującej dobre wyniki w dłuższym okresie. W mijającym tygodniu Wojskowi pożegnali się już z Pucharem Polski, bo okazali się gorsi w dogrywce od Korony Kielce. Jeśli zaś chodzi o samą PKO BP Ekstraklasę, stołeczna ekipa wygrała zaledwie dwa z pięciu ostatnich meczów. Tracą do lidera już dziewięć punktów, ale mają też jedno spotkanie w zanadrzu. Co do ŁKS-u Łódź, drużyna ta już powoli żegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Po 16 rozegranych kolejkach ma na koncie zaledwie osiem punktów i szoruje po dnie tabeli. Trudno wierzyć, by łodzianom udało się jeszcze uratować byt w Ekstraklasie.

Niedzielne spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online.

