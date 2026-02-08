Liverpool – Manchester City: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.02.2026)

Liverpool – Manchester City: gdzie oglądać?
Liverpool podejmie Manchester City na Anfield w najciekawszym meczu 25. kolejki Premier League. To starcie dwóch ostatnich mistrzów Anglii. The Reds pod wodzą Arne Slota zawodzą w lidze, jednak ostatni triumf nad Newcastle United (4:1) pokazał, że w ofensywie wciąż drzemie ogromny potencjał.
Obrońcy tytułu zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli, natomiast The Citizens są wiceliderem rozgrywek. W ubiegły weekend piłkarze Pepa Guardioli zremisowali z Tottenhamem Hotspur (2:2), a na wyjazdowe zwycięstwo czekają od końcówki grudnia. Pierwsze starcie obu zespołów w tym sezonie zakończyło się pewnym zwycięstwem Obywateli (3:0) na Etihad Stadium.
Liverpool – Manchester City: transmisja w TV
Hit 25. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City na Anfield będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 1. Przemysław Pełka i Adam Szała skomentują spotkanie. Początek rywalizacji o godzinie 17:30.
Liverpool – Manchester City: stream online
Mecz Liverpool – Manchester City będzie również dostępny w internecie. Spotkanie obejrzysz na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online.
Liverpool – Manchester City: sonda
Kto wygra mecz na Anfield?
- Liverpool FC
- Remis
- Manchester City
Liverpool – Manchester City: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem hitu kolejki w angielskich rozgrywkach jest Liverpool. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej The Reds, to kursy wynosi 2.30. Z kolei kurs na zwycięstwo Manchesteru City został wyceniony na poziomie około 2.95.
Spotkanie na Anfield rozpocznie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 17:30.
