Liverpool FC Sheffield United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2024 07:39 .

Liverpool – Sheffield, gdzie oglądać

Rozstrzygnięcie tego spotkania może być tylko jedno. Liverpool musi w czwartek sięgnąć po trzy punkty. The Reds wysunęli się na prowadzenie w tabeli Premier League, natomiast Sheffield United jest ostatnie i ma coraz mniejsze szanse na utrzymanie. Zespół Kloppa nie powinien mieć żadnych problemów z pokonaniem niżej notowanego rywala, ale musi też uważać, aby w takim starciu nie zabrakło im koncentracji. Mimo wszystko remis będzie uznany za sensację. Pokazują to też kursy bukmacherskie.

Liverpool – Sheffield, transmisja na żywo w TV

Starcie Liverpool – Sheffield będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 2. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:30.

Liverpool – Sheffield, transmisja online

Mecz The Reds możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Liverpool – Sheffield, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów zdecydowanie pokazują, kto jest faworytem tej potyczki. Tutaj nawet remis będzie ogromną niespodzianką, ponieważ walczący o mistrzostwo The Reds nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów.

Liverpool FC Sheffield United 1.10 12.0 24.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2024 07:39 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Sheffield? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 2 oraz online w CANAL+ Online i na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Liverpool – Sheffield? Mecz rozpocznie się w czwartek, 4 kwietnia, o godzinie 20:30.

