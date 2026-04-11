Liverpool FC – Fulham FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (11.04.2026)

16:30, 11. kwietnia 2026
Oskar Szatraj
Liverpool – Fulham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (11 kwietnia) mecz 32. kolejki Premier League.

Hugo Ekitike
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike
Liverpool – Fulham, gdzie oglądać?

W 32. kolejce Premier League zaplanowano mecz Liverpool Fulham. To spotkanie jest szczególnie istotne z perspektywy gości. W przypadku powrotu do Londynu z kompletem punktów, ich strata do The Reds zmaleje do zaledwie dwóch oczek. To realnie sprawi, że wyścig o awans do Ligi Mistrzów nabierze tempa. Sprawdź gdzie oglądać mecz Liverpool – Fulham.

Liverpool – Fulham, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Fulham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Liverpool – Fulham, transmisja online

Mecz 32. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Fulham będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Fulham, sonda

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Fulham
0 Votes

Liverpool – Fulham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.67, przy współczynniku 5.00 na wygraną Fulham. Remis wyceniono kursem 4.10.

Liverpool FC
Fulham
1.75
4.10
5.00
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2026 19:02
Gdzie oglądać mecz Liverpool – Fulham?

Spotkanie Liverpool – Fulham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Fulham?

Mecz odbędzie się już w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.