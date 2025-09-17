Liverpool – Atletico Madryt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.09.2025)

Liverpool – Atletico: gdzie oglądać?
Liverpool podejmie Atletico Madryt w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie zostanie rozegrane na Anfield Road w środę (17 września) o godzinie 21:00. Mistrzowie Anglii są jednym z kandydatów do zdobycia prestiżowego trofeum w sezonie 2025/26. Anglicy są niepokonani w Premier League i chcą zgarnąć także pełną pulę już na starcie Ligi Mistrzów.
Z kolei drużyna Diego Simeone rozpoczęła ligowy sezon od trzech meczów bez wygranej. Dopiero w miniony weekend Rojiblancos odnieśli premierowe zwycięstwo w La Liga. Atletico pokonało u siebie Villarreal (2:0) i aktualnie zajmuje 11. lokatę z dorobkiem pięciu punków. Zapoznaj się z pełną zapowiedzią meczu Liverpool – Atletico Madryt. Sprawdź także, gdzie będzie transmitowany hitowe spotkanie.
Liverpool – Atletico: transmisja w TV
Mecz Liverpool – Atletico Madryt będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Extra 1. Spotkanie skomentują Piotr Glamowski oraz Maciej Łuczak. Początek rywalizacji na Anfield Road o godzinie 21:00.
Liverpool – Atletico: stream online
Spotkanie pomiędzy Liverpoolem i Atletico Madryt na Anfield Road w Lidze Mistrzów będzie dostępny także w usłudze streamingowej CANAL+ online. Przypomnijmy, że wszystkie mecze Ligi Mistrzów są transmitowane w CANAL+.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Liverpool – Atletico: kursy bukmacherskie
Faworytem hitowego starcia na Anfield Road są piłkarze Liverpoolu. Kurs na zwycięstwo The Reds u bukmacherów wynosi około 1.50. Triumf Atletico Madryt wyceniany jest na poziomie mniej więcej 6.00, natomiast ewentualny remis na około 4.50.
Spotkanie zostanie rozegrane w środę (17 września) o godzinie 21:00.
Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.
