Liverpool – Atletico Madryt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.09.2025)

Liverpool zagra na Anfield Road z Atletico Madryt w hicie 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mecz odbędzie się w środę (17 września) o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Atletico: gdzie oglądać?

Liverpool podejmie Atletico Madryt w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie zostanie rozegrane na Anfield Road w środę (17 września) o godzinie 21:00. Mistrzowie Anglii są jednym z kandydatów do zdobycia prestiżowego trofeum w sezonie 2025/26. Anglicy są niepokonani w Premier League i chcą zgarnąć także pełną pulę już na starcie Ligi Mistrzów.

Z kolei drużyna Diego Simeone rozpoczęła ligowy sezon od trzech meczów bez wygranej. Dopiero w miniony weekend Rojiblancos odnieśli premierowe zwycięstwo w La Liga. Atletico pokonało u siebie Villarreal (2:0) i aktualnie zajmuje 11. lokatę z dorobkiem pięciu punków. Zapoznaj się z pełną zapowiedzią meczu Liverpool – Atletico Madryt. Sprawdź także, gdzie będzie transmitowany hitowe spotkanie.

Liverpool – Atletico: transmisja w TV

Mecz Liverpool – Atletico Madryt będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Extra 1. Spotkanie skomentują Piotr Glamowski oraz Maciej Łuczak. Początek rywalizacji na Anfield Road o godzinie 21:00.

Liverpool – Atletico: stream online

Spotkanie pomiędzy Liverpoolem i Atletico Madryt na Anfield Road w Lidze Mistrzów będzie dostępny także w usłudze streamingowej CANAL+ online. Przypomnijmy, że wszystkie mecze Ligi Mistrzów są transmitowane w CANAL+.

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Liverpool – Atletico: sonda

Liverpool – Atletico: kursy bukmacherskie

Faworytem hitowego starcia na Anfield Road są piłkarze Liverpoolu. Kurs na zwycięstwo The Reds u bukmacherów wynosi około 1.50. Triumf Atletico Madryt wyceniany jest na poziomie mniej więcej 6.00, natomiast ewentualny remis na około 4.50.

Liverpool FC Atletico Madryt 1.52 4.60 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2025 19:02 .

Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Atletico Madryt? Spotkanie zostanie rozegrane w środę (17 września) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Liverpool – Atletico Madryt? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.

