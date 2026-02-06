Lechia Gdańsk i Cracovia zmierzą się ze sobą w piątkowy wieczór. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia – Cracovia, gdzie oglądać?

Piątkowe zmagania w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamkną się bardzo ciekawym starcie, w którym Lechia Gdańsk przed własną publicznością zmierzy się z Cracovią. Gospodarze przystąpią do tego starciu po pokonaniu Lecha Poznań (3:1).

Cracovia również dobrze wspomina swój pierwszy występ w rundzie wiosennej. Podopiecnzi Luki Elsnera okazali się bowiem lepsi od Termaliki Bruk-Bet Nieciecza (1:0). Nadchodząca rywalizacja w Gdańsku zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Lechia – Cracovia, transmisja w TV

Spotkanie Lechia Gdańsk – Cracovia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra.

Lechia – Cracovia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Lechia – Cracovia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lechii

remisem

wygraną Cracovii wygraną Lechii

remisem

wygraną Cracovii 0 Votes

Lechia – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej potyczki jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Cracovii natomiast sięga nawet 3.20.

Lechia Gdańsk Cracovia 2.20 3.20 3.70 Odds are subject to change. Last updated 6 lutego 2026 18:07

Gdzie oglądać mecz Lechia – Cracovia? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenachCanal+ Sport, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze internetowej Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Lechia – Cracovia? Mecz odbędzie się już w piątek (6 lutego) o godzinie 20:30.

