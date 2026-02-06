Lechia – Cracovia, gdzie oglądać?
Piątkowe zmagania w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamkną się bardzo ciekawym starcie, w którym Lechia Gdańsk przed własną publicznością zmierzy się z Cracovią. Gospodarze przystąpią do tego starciu po pokonaniu Lecha Poznań (3:1).
Cracovia również dobrze wspomina swój pierwszy występ w rundzie wiosennej. Podopiecnzi Luki Elsnera okazali się bowiem lepsi od Termaliki Bruk-Bet Nieciecza (1:0). Nadchodząca rywalizacja w Gdańsku zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.
Lechia – Cracovia, transmisja w TV
Spotkanie Lechia Gdańsk – Cracovia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra.
Lechia – Cracovia, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Lechia – Cracovia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Lechii
- remisem
- wygraną Cracovii
Lechia – Cracovia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem piątkowej potyczki jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Cracovii natomiast sięga nawet 3.20.
Mecz odbędzie się już w piątek (6 lutego) o godzinie 20:30.
