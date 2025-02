fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ireneusz Pietrzykowski

Kotwica – Stal, gdzie oglądać?

W ten weekend wreszcie wracają rozgrywki Betclic 1. Ligi. W sobotę w ramach 20. kolejki Kotwica Kołobrzeg podejmie przed własną publicznością Stal Stalową Wolę. To kluczowy mecz w kontekście walki o utrzymanie w pierwszej lidze, gdyż goście znajdują się w strefie spadkowej, a gospodarze mają zaledwie punkt przewagi nad zagrożonym Chrobrym Głogów.

Spotkanie będzie można oglądać tylko za pośrednictwem internetu. Początek sobotniej rywalizacji o godzinie 14:30.

Kotwica – Stal, transmisja TV

Sobotnie spotkanie między dwoma beniaminkami nie będzie transmitowane w telewizji. Można je natomiast śledzić w internecie.

Kotwica – Stal, transmisja online

Transmisja starcia między Kotwicą Kołobrzeg a Stalą Stalowa Wola będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Wszystkie spotkania Betclic 1. Ligi można również oglądać w usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Kotwica – Stal, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Kotwicy

Remisem

Wygraną Stali Wygraną Kotwicy 14%

Remisem 43%

Wygraną Stali 43% 7+ Votes

Kotwica – Stal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Stal Stalowa Wola. Wynika to z olbrzymich problemów finansowych, z którymi mierzy się Kotwica Kołobrzeg. Kurs na wygraną gości wynosi raptem 1.57. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gospodarzy jest to aż 5.20. Kurs na remis wynosi z kolei 3.85. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Kotwica Kołobrzeg Stal Stalowa Wola Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2025 12:17 .

Gdzie oglądać mecz Kotwica – Stal? Mecz można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Kotwica – Stal? Sobotnie spotkanie (15 lutego) rozpocznie się o godzinie 14:45.

