fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus – PSV Eindhoven, gdzie oglądać?

Juventus w ostatnim czasie ma powody do zadowolenia. Ekipa z Serie A ma za sobą dwie z rzędu wygrane. W pokonanym polu Bianconeri zostawili kolejno: Como (2:1) i Empoli (4:1). Zespół z Turynu jednocześnie liczy, że we wtorek wykona milowy krok w kierunku awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.

PSV Eindhoven to z kolei zespół, mający za sobą remis z Willem II (1:1) w Eredivisie. W każdym razie wicelider ligi holenderskiej jest od sześciu meczów bez porażki. W roli gościa jednak w tej kampanii w elitarnych rozgrywkach holenderska drużyna wygrała zaledwie raz. To nie jest dobry prognostyk przed potyczką z jedną z czołowych ekip z Włoch.

Juventus – PSV Eindhoven, transmisja w TV

Starcie na Allianz Stadium będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Juventus – PSV zacznie się o godzinie 21:00 na antenie CANAL+ 360. Potyczkę skomentują Cezary Olbrycht i Jakub Kręcidło.

Juventus – PSV Eindhoven, transmisja online

Jedno z ciekawszych wtorkowych starć w Lidze Mistrzów będzie można obejrzeć nie tylko w klasyczny sposób. Rywalizacja będzie transmitowana także w internecie. Taką możliwość zapewnia platforma CANAL_ online. Tymczasem aktualnie możliwość korzystania z usługi zapewnia Fortuna. Spełniając konkretne warunki, można przez 30 dni korzystać z pakietu Super Sport, który umożliwia między innymi oglądanie wszystkich starć Ligi Mistrzów. Poniżej prezentujemy, co należy zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut, otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

CANAL+ online można też zamówić samodzielnie. Aktualnie dostępny jest pakiet Super Sport, dzięki któremu można śledzić nie tylko starcia Ligi Mistrzów, ale też PKO BP Ekstraklasy oraz Premier League. Cena to 65 zł. Z propozycji można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

