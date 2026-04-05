Inter Mediolan i AS Roma zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Inter – Roma, gdzie oglądać?

Już w niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie w ramach 31. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z AS Romą. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po remisie z Fiorentiną (1:1).

AS Roma nie imponuje formą, ale dobrze wspomina swój ostatni mecz. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego zdołali pokonać Lecce (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezwykle interesująco.

Inter – Roma, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – AS Roma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Inter – Roma, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Roma, kto wygra?

Inter – Roma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 5.10.

Inter Mediolan AS Roma 1.65 4.00 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2026 21:05

Gdzie oglądać mecz Inter – Roma? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Roma? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (4 kwietnia) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.