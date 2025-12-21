FC Heidenheim – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.12.2025)

Heidenheim – Bayern: gdzie oglądać?
FC Heidenheim zmierzy się z Bayernem Monachium w w spotkaniu 15. kolejki 1. Bundesligi. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 21 grudnia, o godzinie 17:30. Zespół prowadzony przez Franka Schmidta zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli, lecz ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne oznaki poprawy formy. Heidenheim w trzech poprzednich spotkaniach zdobyło sześć punktów, co pozwoliło drużynie odzyskać wiarę w utrzymanie. Starcie z mistrzem Niemiec to jednak zupełnie inny kaliber, a każdy punkt zdobyty w takim meczu byłby ogromnym sukcesem.
Bayern przystępuje do tego spotkania jako lider i główny faworyt do zwycięstwa. Niekwestionowaną gwiazdą zespołu jest Harry Kane, który regularnie trafia do siatki. Mimo wyraźnej różnicy potencjału obu klubów, Bawarczycy z pewnością podchodzą do niedzielnego meczu z dużą ostrożnością. W pamięci kibiców wciąż jest sensacyjna porażka z kwietnia ubiegłego roku, gdy Heidenheim pokonało monachijczyków (3:2). Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz FC Heidenheim – Bayern Monachium.
Heidenheim – Bayern: transmisja w TV
Spotkanie FC Heidenheim z Bayernem Monachium będzie dostępne w telewizji na antenie Eleven Sport 2. Rywalizację skomentują Michał Wszołek i Adrian Gątarek. Pierwszy gwizdek na Voith-Arena o godzinie 17:30.
Heidenheim – Bayern: stream online
Mecz FC Heidenheim – Bayern Monachium będzie transmitowany także w internecie. Spotkanie możesz śledzić na żywo na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.
Jak oglądać mecz Heidenheim – Bayern w STS TV?
Mecz Heidenheim – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Heidenheim – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (21 grudnia) o godzinie 17:30.
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.
