FC Heidenheim – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.12.2025)

FC Heidenheim podejmie Bayern Monachium w meczu 15. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Voith-Arena odbędzie się w niedzielę (21 grudnia) o godz. 17:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Heidenheim – Bayern: gdzie oglądać?

FC Heidenheim zmierzy się z Bayernem Monachium w w spotkaniu 15. kolejki 1. Bundesligi. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 21 grudnia, o godzinie 17:30. Zespół prowadzony przez Franka Schmidta zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli, lecz ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne oznaki poprawy formy. Heidenheim w trzech poprzednich spotkaniach zdobyło sześć punktów, co pozwoliło drużynie odzyskać wiarę w utrzymanie. Starcie z mistrzem Niemiec to jednak zupełnie inny kaliber, a każdy punkt zdobyty w takim meczu byłby ogromnym sukcesem.

Bayern przystępuje do tego spotkania jako lider i główny faworyt do zwycięstwa. Niekwestionowaną gwiazdą zespołu jest Harry Kane, który regularnie trafia do siatki. Mimo wyraźnej różnicy potencjału obu klubów, Bawarczycy z pewnością podchodzą do niedzielnego meczu z dużą ostrożnością. W pamięci kibiców wciąż jest sensacyjna porażka z kwietnia ubiegłego roku, gdy Heidenheim pokonało monachijczyków (3:2). Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz FC Heidenheim – Bayern Monachium.

Heidenheim – Bayern: transmisja w TV

Spotkanie FC Heidenheim z Bayernem Monachium będzie dostępne w telewizji na antenie Eleven Sport 2. Rywalizację skomentują Michał Wszołek i Adrian Gątarek. Pierwszy gwizdek na Voith-Arena o godzinie 17:30.

Heidenheim – Bayern: stream online

Mecz FC Heidenheim – Bayern Monachium będzie transmitowany także w internecie. Spotkanie możesz śledzić na żywo na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

Jak oglądać mecz Heidenheim – Bayern w STS TV?

Mecz Heidenheim – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Heidenheim – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Heidenheim – Bayern: sonda

Kto wygra mecz? FC Heidenheim

Remis

Bayern Monachium FC Heidenheim 0%

Remis 100%

Bayern Monachium 0% 2+ Votes

Heidenheim – Bayern: kursy bukmacherskie

FC Heidenheim Bayern Monachium 16.5 9.25 1.15 Odds are subject to change. Last updated 21 grudnia 2025 14:39

Kiedy odbędzie się spotkanie FC Heidenheim – Bayern Monachium? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (21 grudnia) o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz FC Heidenheim – Bayern Monachium? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

