GKS Katowice – Piast Gliwice: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (16.02.2025)

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

GKS – Piast, gdzie oglądać?

Piast Gliwice znakomicie rozpoczął rundę wiosenną, zdobywając sześć punktów w dwóch meczach. Najpierw ograł Śląska Wrocław, a później również Legię Warszawa. W niedzielę ekipę Aleksandara Vukovicia czeka kolejny wymagający sprawdzian. Tym razem zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice, który również punktuje na niezłym poziomie. Obie drużyny są w stanie zdobyć w tym starciu komplet punktów.

Transmisja z niedzielnego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

GKS – Piast, transmisja TV

Niedzielny mecz GKS Katowice – Piast Gliwice rozpocznie się o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Sport 3.

GKS – Piast, transmisja online

Spotkanie GKS-u Katowice z Piastem Gliwice można obejrzeć również w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+ online. Zachęcamy do nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, jeśli wykupisz usługę na cały rok.

Bonus 200 zł za typ na zwycięzcę meczu GKS – Piast

W STS możesz teraz zgarnąć extra 200 zł bonusu. Wystarczy, że za 2 zł wytypujesz zwycięzcę dowolnego spotkania 21. kolejki Ekstraklasy. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty.

Zarejestruj nowe konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę meczu GKS – Piast, Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

GKS – Piast, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną GKS-u

Remisem

Wygraną Piasta Wygraną GKS-u 33%

Remisem 8%

Wygraną Piasta 58% 12+ Votes

GKS – Piast, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi 2.85, a Piasta Gliwice 2.75. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

GKS Katowice Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2025 13:24 .

Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Piast Gliwice? Mecz GKS Katowice – Piast Gliwice można obejrzeć w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz w internecie na CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz GKS Katowice – Piast Gliwice? Niedzielny mecz (16 lutego) rozpocznie się o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.