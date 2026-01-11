ACF Fiorentina i AC Milan zmierzą się ze sobą w niedzielne popołudnie w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Ruben Loftus-Cheek

Fiorentina – Milan, gdzie oglądać?

Już w sobotę dojdzie do głośnego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek Serie A, w którym ACF Fiorentina przed własną publicznością zmierzy się z AC Milanem. Viola przystąpi do tej rywalizacji po remisie z Lazio (2:2).

AC Milan również nie wygrał swojego ostatniego meczu. Rossoneri podzielili się punktami w starciu z Genoą (1:1),. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zapowiada się jednak bardzo ciekawie.

Fiorentina – Milan, transmisja w TV

Spotkanie Fiorentina – Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Fiorentina – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Fiorentina – Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fiorentiny

remisem

wygraną Milanu wygraną Fiorentiny 25%

remisem 0%

wygraną Milanu 75% 4+ Votes

Fiorentina – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważąsz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 3.70.

Fiorentina AC Milan Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 14:54

Gdzie oglądać mecz Fiorentina – Milan? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Fiorentina – Milan? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (11 grudnia) o godzinie 15:00.

