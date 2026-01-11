ACF Fiorentina – AC Milan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (11.01.2026)

13:13, 11. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

ACF Fiorentina i AC Milan zmierzą się ze sobą w niedzielne popołudnie w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Ruben Loftus-Cheek
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Ruben Loftus-Cheek

Fiorentina – Milan, gdzie oglądać?

Już w sobotę dojdzie do głośnego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek Serie A, w którym ACF Fiorentina przed własną publicznością zmierzy się z AC Milanem. Viola przystąpi do tej rywalizacji po remisie z Lazio (2:2).

AC Milan również nie wygrał swojego ostatniego meczu. Rossoneri podzielili się punktami w starciu z Genoą (1:1),. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zapowiada się jednak bardzo ciekawie.

Fiorentina – Milan, transmisja w TV

Spotkanie Fiorentina – Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Fiorentina – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Fiorentina – Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Fiorentiny
  • remisem
  • wygraną Milanu
  • wygraną Fiorentiny 25%
  • remisem 0%
  • wygraną Milanu 75%

4+ Votes

Fiorentina – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważąsz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 3.70.

Fiorentina
AC Milan
Kursy nie są obecnie dostępne.
Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 14:54
Gdzie oglądać mecz Fiorentina – Milan?

Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Fiorentina – Milan?

Spotkanie odbędzie się w niedzielę (11 grudnia) o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.