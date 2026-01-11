Fiorentina – Milan, gdzie oglądać?
Już w sobotę dojdzie do głośnego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek Serie A, w którym ACF Fiorentina przed własną publicznością zmierzy się z AC Milanem. Viola przystąpi do tej rywalizacji po remisie z Lazio (2:2).
AC Milan również nie wygrał swojego ostatniego meczu. Rossoneri podzielili się punktami w starciu z Genoą (1:1),. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zapowiada się jednak bardzo ciekawie.
Fiorentina – Milan, transmisja w TV
Spotkanie Fiorentina – Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Fiorentina – Milan, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Fiorentina – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Fiorentiny 25%
- remisem 0%
- wygraną Milanu 75%
4+ Votes
Fiorentina – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest AC Milan. Jeśli rozważąsz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 3.70.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (11 grudnia) o godzinie 15:00.
