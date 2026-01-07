FC Barcelona zmierzy się z Athletic Bilbao w środowym meczu Superpucharu Hiszpanii. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Athletic w TV i online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

FC Barcelona – Athletic Bilbao, gdzie obejrzeć?

FC Barcelona rozpocznie nowy rok od walki o Superpuchar Hiszpanii. W półfinale turnieju rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej Blaugrana zmierzy się z Athletikiem Bilbao. Stawką tego spotkania jest awans do finału oraz szansa na zdobycie pierwszego trofeum w 2026 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja w TV

Mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w środę (7 stycznia) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja za darmo

Półfinał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Athletic Bilbao można obejrzeć również za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, należy spełnić poniższe warunki.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw dowolny zakład (min. 2 zł) – przed meczem lub na żywo Przejdź do sekcji „zakłady live” i uruchom transmisję meczu FC Barcelona – Athletic Bilbao

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja online

Spotkanie FC Barcelona – Athletic Bilbao będzie można oglądać również w internecie. Transmisja online dostępna będzie w usłudze STS TV, a także w serwisach oferujących kanał Eleven Sports 1 w ramach pakietów streamingowych.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao? Transmisja meczu będzie dostępna w STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao? Spotkanie zostanie rozegrane w środę, 7 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.