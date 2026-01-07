FC Barcelona – Athletic Bilbao, gdzie obejrzeć?
FC Barcelona rozpocznie nowy rok od walki o Superpuchar Hiszpanii. W półfinale turnieju rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej Blaugrana zmierzy się z Athletikiem Bilbao. Stawką tego spotkania jest awans do finału oraz szansa na zdobycie pierwszego trofeum w 2026 roku.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja w TV
Mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w środę (7 stycznia) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.
FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja za darmo
Półfinał Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona – Athletic Bilbao można obejrzeć również za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, należy spełnić poniższe warunki.
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS z kodem promocyjnym GOAL
- Postaw dowolny zakład (min. 2 zł) – przed meczem lub na żywo
- Przejdź do sekcji „zakłady live” i uruchom transmisję meczu FC Barcelona – Athletic Bilbao
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
FC Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja online
Spotkanie FC Barcelona – Athletic Bilbao będzie można oglądać również w internecie. Transmisja online dostępna będzie w usłudze STS TV, a także w serwisach oferujących kanał Eleven Sports 1 w ramach pakietów streamingowych.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Transmisja meczu będzie dostępna w STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1.
Spotkanie zostanie rozegrane w środę, 7 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.