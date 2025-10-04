Bayern Monachium w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt w 6. kolejce Bundesligi. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Eintracht – Bayern, gdzie oglądać?

W sobotę swoje spotkanie w ramach 6. kolejki rozgrywek Bundesligi rozegra Bayern Monachium. Bawarczycy tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Mistrzowie Niemiec przystąpią do tego meczu w dobrych nastrojach, ponieważ w ostatnim meczu rozgromili Pafos FC (5:1).

Eintracht Frankfurt swój ostatni mecz zakończył również takim samym wynikiem. Tyle że gospodarze sobotniego pojedynku przegrali z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Niewątpliwie jednak nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Sobotni mecz można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy tylko zarejestrować się u bukmachera, a następnie wpłacić środki na konto. Wówczas dostęp do darmowej transmisji, która znajduje się w sekcji zakładów live, zostanie odblokowany.

Eintracht – Bayern, transmisja w TV

Spotkanie Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Eintracht – Bayern, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można oczywiście obejrzeć online za pośrednictwem STS TV. Natomiast inną opcją jest wykupienie subskrypcji na stronie internetowej elevensports.pl.

Eintracht – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Eintrachtu

remisem

wygraną Bayernu wygraną Eintrachtu 0%

remisem 50%

wygraną Bayernu 50% 2+ Votes

Eintracht – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną bawarskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Eintrachtu Frankfurt natomiast sięga nawet 5.75.

Eintracht Frankfurt Bayern Monachium 5.75 5.10 1.44 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2025 19:19 .

Gdzie oglądać mecz Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 1, a także na stronie internetowej elevensports.pl. Transmisja będzie również dostępna w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium? Mecz odbędzie się już w sobotę (4 października) o godzinie 18:30.

