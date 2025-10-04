Eintracht – Bayern, gdzie oglądać?
W sobotę swoje spotkanie w ramach 6. kolejki rozgrywek Bundesligi rozegra Bayern Monachium. Bawarczycy tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Mistrzowie Niemiec przystąpią do tego meczu w dobrych nastrojach, ponieważ w ostatnim meczu rozgromili Pafos FC (5:1).
Eintracht Frankfurt swój ostatni mecz zakończył również takim samym wynikiem. Tyle że gospodarze sobotniego pojedynku przegrali z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Niewątpliwie jednak nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Sobotni mecz można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy tylko zarejestrować się u bukmachera, a następnie wpłacić środki na konto. Wówczas dostęp do darmowej transmisji, która znajduje się w sekcji zakładów live, zostanie odblokowany.
Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?
Mecz Bayern Monachium – Werder Brema możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Werder zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Eintracht – Bayern, transmisja w TV
Spotkanie Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Eintracht – Bayern, transmisja online
Nadchodzące spotkanie można oczywiście obejrzeć online za pośrednictwem STS TV. Natomiast inną opcją jest wykupienie subskrypcji na stronie internetowej elevensports.pl.
Eintracht – Bayern, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Eintrachtu 0%
- remisem 50%
- wygraną Bayernu 50%
2+ Votes
Eintracht – Bayern, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną bawarskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Eintrachtu Frankfurt natomiast sięga nawet 5.75.
Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 1, a także na stronie internetowej elevensports.pl. Transmisja będzie również dostępna w usłudze STS TV.
Mecz odbędzie się już w sobotę (4 października) o godzinie 18:30.
