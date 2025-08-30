Chelsea – Fulham: gdzie oglądać? Transmisja TV oraz stream online (30.08.2025)

Chelsea – Fulham, gdzie oglądać?
Chelsea w dwóch meczach zdobyła cztery punkty, a w sobotę podejmie na Stamford Bridge Fulham, które jeszcze w tym sezonie nie wygrało. Faworytem derbów Londynu są oczywiście gospodarze, którzy mają mistrzowskie aspiracje. The Blues wydali na transfery olbrzymie pieniądze, choć muszą sobie poradzić bez kontuzjowanego Cole’a Palmera.
Chelsea – Fulham, transmisja TV
Sobotni mecz Chelsea – Fulham rozpocznie się o godzinie 13:30. Rywalizację na Stamford Bridge będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL_ Extra 1. Skomentują ją Piotr Glamowski oraz Rafał Nahorny.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Chelsea – Fulham, transmisja online
Starcie Chelsea z Fulham można śledzić także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Chelsea – Fulham, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Chelsea
- Remisem
- Wygraną Fulham
Chelsea – Fulham, kursy bukmacherskie
Chelsea to zdecydowany faworyt sobotniej rywalizacji. Kurs na jej wygraną wynosi 1.62. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Fulham jest to aż 5.50. Kurs na remis wynosi z kolei 4.15.
Mecz można oglądać w telewizji na CANAL+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online.
To starcie odbędzie się w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 13:30.
