Chelsea – Fulham: gdzie oglądać? Transmisja TV oraz stream online (30.08.2025)

Chelsea - Fulham, gdzie oglądać sobotni mecz 3. kolejki Premier League? Transmisja TV oraz stream online.

fot. Michael Zemanek Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea – Fulham, gdzie oglądać?

Chelsea w dwóch meczach zdobyła cztery punkty, a w sobotę podejmie na Stamford Bridge Fulham, które jeszcze w tym sezonie nie wygrało. Faworytem derbów Londynu są oczywiście gospodarze, którzy mają mistrzowskie aspiracje. The Blues wydali na transfery olbrzymie pieniądze, choć muszą sobie poradzić bez kontuzjowanego Cole’a Palmera.

Chelsea – Fulham, transmisja TV

Sobotni mecz Chelsea – Fulham rozpocznie się o godzinie 13:30. Rywalizację na Stamford Bridge będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL_ Extra 1. Skomentują ją Piotr Glamowski oraz Rafał Nahorny.

Chelsea – Fulham, transmisja online

Starcie Chelsea z Fulham można śledzić także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

Chelsea – Fulham, kto wygra?

Chelsea – Fulham, kursy bukmacherskie

Chelsea to zdecydowany faworyt sobotniej rywalizacji. Kurs na jej wygraną wynosi 1.62. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Fulham jest to aż 5.50. Kurs na remis wynosi z kolei 4.15.

Chelsea

Premier League |

30 sierpnia 2025

13:30

1.65
4.05
5.55
Fulham
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 12:10.
Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Fulham?

Mecz można oglądać w telewizji na CANAL+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Fulham?

To starcie odbędzie się w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 13:30.

