IMAGO / Shaun Brooks Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea FC

Chelsea Brentford Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2023 05:54 .

Chelsea FC – Brentford, gdzie oglądać

Chelsea po niezbyt udanym początku sezonu w ostatnich tygodniach złapała wiatr w żagle. The Blues zaliczyli serię trzech wygranych z rzędu, a przed tygodniem po zaciętym boju zremisowali 2:2 z Arsenalem. Wydaje się, że starcie Brentford to doskonała okazja na dopisanie kolejnych trzech punktów w ligowej tabeli. Pszczółki, co prawda pokonały w miniony weekend Burnley, ale wcześniej nie wygrały żadnego z aż sześciu meczów z rzędu.

Zobacz również: Tabela Premier League

Chelsea FC – Brentford, transmisja na żywo w TV

Fani Premier League pojedynku Chelsea z Brentford nie zobaczą jednak w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna jedynie online, a pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 13:30.

Chelsea FC – Brentford, transmisja online

Sobotnie starcie w ramach 10. kolejki Premier League będzie można obejrzeć online na platformie Viaplay po wcześniejszym wykupieniu miesięcznej subskrypcji.

Chelsea FC – Brentford, kursy bukmacherskie

Chelsea jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Nie może być inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę składy obu drużyn czy szczególnie formę obu ekip w ostatnim czasie.

Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Brentford? Mecz będzie dostępny jedynie online na platformie Viaplay. Kiedy jest mecz Chelsea – Brentford? Mecz rozpocznie się w sobotę, 28 października, o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.