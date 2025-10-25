Brentford – Liverpool transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (25 października) mecz 9. kolejki Premier League.

Pressfocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Brentford – Liverpool, gdzie oglądać?

Jako ostatni w sobotę 25 października w ramach 9. kolejki rozgrywek Premier League na boisko wybiegną zawodnicy reprezentujący Brentford i Liverpool. Trudno doszukać się przesłanek zakładających zwycięstwo gospodarzy, ale to jest w futbolu piękne. Liverpool to dość wyraźny faworyt, który z Londynu może wrócić bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Mądrzejsi w tej kwestii będziemy po obejrzeniu tego meczu.

Zobacz zapowiedź meczu Brentford – Liverpool

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brentford – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Brentford – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Brentford – Liverpool, transmisja online

Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Brentford – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Brentford

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Brentford

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Brentford – Liverpool, kursy bukmacherskie

Jeżeli uważasz, że Brentofrd sprawi niespodziankę i zdoła pokonać Liverpool na własnym obiekcie, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.00. W przypadku, gdy twój typ jest bliższy predykcjom bukmacherskich analityków, możesz zagrać po kursie 1.85.

Brentford Liverpool FC 4.00 4.00 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 17:27 .

Gdzie oglądać mecz Brentford – Liverpool? Starcie Brentford – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Brentford – Liverpool? Mecz odbędzie się już w sobotę (25 października) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.