Brentford – Liverpool, gdzie oglądać?
Jako ostatni w sobotę 25 października w ramach 9. kolejki rozgrywek Premier League na boisko wybiegną zawodnicy reprezentujący Brentford i Liverpool. Trudno doszukać się przesłanek zakładających zwycięstwo gospodarzy, ale to jest w futbolu piękne. Liverpool to dość wyraźny faworyt, który z Londynu może wrócić bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Mądrzejsi w tej kwestii będziemy po obejrzeniu tego meczu.
Zobacz zapowiedź meczu Brentford – Liverpool
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Brentford – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Brentford – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.
Brentford – Liverpool, transmisja online
Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Brentford – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Brentford
- Remis
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
Brentford – Liverpool, kursy bukmacherskie
Jeżeli uważasz, że Brentofrd sprawi niespodziankę i zdoła pokonać Liverpool na własnym obiekcie, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.00. W przypadku, gdy twój typ jest bliższy predykcjom bukmacherskich analityków, możesz zagrać po kursie 1.85.
Starcie Brentford – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (25 października) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.