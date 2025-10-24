Brentford FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Brentford – Liverpool: typy bukmacherskie

Ostatnim sobotnim meczem w 9. kolejce Premier League będą zmagania w Londynie na Brentford Community Stadium. To tam rywalizować będą Brentford i Liverpool. Gospodarze postarają się o sprawienie niespodzianki, którą niewątpliwie byłoby pokonanie aktualnego mistrza Anglii. Przyjezdni pogubili cenne punkty i teraz postarają się zbliżyć to fotelu lidera rozgrywek. Czy im się to uda? Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brentford – Liverpool: ostatnie wyniki

Brentford to zespół mający nierówną formę. co potwierdzają boiskowe wyniki. Drużynę tę stać na wyeliminowanie Aston Villi z krajowego pucharu. Kilka dni później przydarza się jednak porażka z Fulham. W minionej kolejce Premier League Brentford pokonało na wyjeździe 2:0 West Ham United.

Liverpool potrzebował meczu, w którym udowodni swoją ogromną jakość piłkarską. The Reds jeszcze niedawno mieli bowiem serię czterech porażek z rzędu, w tym z Crystal Palace i Galatasaray. Przełamanie nadeszło w Lidze Mistrzów, a konkretnie na stadionie we Frankfurcie. Wprawdzie to gospodarze objęli prowadzenie jako pierwsi, ale finalnie to Liverpool zdemolował przeciwnika 5:1.

Brentford – Liverpool: historia

W ostatnich latach kluby te grają ze sobą regularnie, co pewnie cieszy fanów wspierających Liverpool. Ich ulubieńcy regularnie pokonują tego przeciwnika. Tak było w aż pięciu ostatnich meczach bezpośrednich. Brentford na pokonanie aktualnego mistrza Anglii czeka od stycznia 2023 roku, kiedy to udało się wygrać 3:1 przed własną publicznością.

Brentford – Liverpool: kursy bukmacherskie

Liverpool to wyraźny faworyt bukmacherskich analityków, stąd kurs na jego zwycięstwo to 1.68. Za każdą postawioną złotówkę na Brentford, bukmacherzy płacą już między 4.25 a 4.45. Z kolei współczynnik na remis oscyluje w granicach 4.10 a 4.25.

Brentford – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się to spotkanie? Wygrana Brentford

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Brentford

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Brentford – Liverpool: przewidywane składy

Brentford Keith Andrews Liverpool FC Arne Slot Brentford Keith Andrews 5-3-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kelleher 33 Kayode 20 Ajer 4 Berg 22 Collins 23 Lewis-Potter 18 Yarmoliuk 6 Henderson 24 Damsgaard 7 Schade 9 Thiago 22 Ekitike 18 Gakpo 8 Szoboszlai 11 Salah 10 Allister 38 Gravenberch 6 Kerkez 5 Konate 4 Dijk 12 Bradley 25 Mamardashvili 1 Kelleher 33 Kayode 20 Ajer 4 Berg 22 Collins 23 Lewis-Potter 18 Yarmoliuk 6 Henderson 24 Damsgaard 7 Schade 9 Thiago 22 Ekitike 18 Gakpo 8 Szoboszlai 11 Salah 10 Allister 38 Gravenberch 6 Kerkez 5 Konate 4 Dijk 12 Bradley 25 Mamardashvili 5-3-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 3 Rico Henry 5 Ethan Pinnock 8 Mathias Jensen 11 Reiss Nelson 12 Hakon Valdimarsson 14 Fabio Carvalho 15 Frank Onyeka 27 Vitaly Janelt 19 Dango Ouattara 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 7 Florian Wirtz 14 Federico Chiesa 17 Curtis Jones 26 Andrew Robertson 28 Freddie Woodman 73 Rio Ngumoha

Brentford – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Brentford – Liverpool odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.