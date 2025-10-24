Brentford FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Brentford – Liverpool: typy bukmacherskie
Ostatnim sobotnim meczem w 9. kolejce Premier League będą zmagania w Londynie na Brentford Community Stadium. To tam rywalizować będą Brentford i Liverpool. Gospodarze postarają się o sprawienie niespodzianki, którą niewątpliwie byłoby pokonanie aktualnego mistrza Anglii. Przyjezdni pogubili cenne punkty i teraz postarają się zbliżyć to fotelu lidera rozgrywek. Czy im się to uda? Mój typ: remis.
Brentford – Liverpool: ostatnie wyniki
Brentford to zespół mający nierówną formę. co potwierdzają boiskowe wyniki. Drużynę tę stać na wyeliminowanie Aston Villi z krajowego pucharu. Kilka dni później przydarza się jednak porażka z Fulham. W minionej kolejce Premier League Brentford pokonało na wyjeździe 2:0 West Ham United.
Liverpool potrzebował meczu, w którym udowodni swoją ogromną jakość piłkarską. The Reds jeszcze niedawno mieli bowiem serię czterech porażek z rzędu, w tym z Crystal Palace i Galatasaray. Przełamanie nadeszło w Lidze Mistrzów, a konkretnie na stadionie we Frankfurcie. Wprawdzie to gospodarze objęli prowadzenie jako pierwsi, ale finalnie to Liverpool zdemolował przeciwnika 5:1.
Brentford – Liverpool: historia
W ostatnich latach kluby te grają ze sobą regularnie, co pewnie cieszy fanów wspierających Liverpool. Ich ulubieńcy regularnie pokonują tego przeciwnika. Tak było w aż pięciu ostatnich meczach bezpośrednich. Brentford na pokonanie aktualnego mistrza Anglii czeka od stycznia 2023 roku, kiedy to udało się wygrać 3:1 przed własną publicznością.
Brentford – Liverpool: kursy bukmacherskie
Liverpool to wyraźny faworyt bukmacherskich analityków, stąd kurs na jego zwycięstwo to 1.68. Za każdą postawioną złotówkę na Brentford, bukmacherzy płacą już między 4.25 a 4.45. Z kolei współczynnik na remis oscyluje w granicach 4.10 a 4.25.
Brentford – Liverpool: kto wygra?
Brentford – Liverpool: przewidywane składy
|3Rico Henry
|5Ethan Pinnock
|8Mathias Jensen
|11Reiss Nelson
|12Hakon Valdimarsson
|14Fabio Carvalho
|15Frank Onyeka
|27Vitaly Janelt
|19Dango Ouattara
|2Joe Gomez
|3Wataru Endo
|7Florian Wirtz
|14Federico Chiesa
|17Curtis Jones
|26Andrew Robertson
|28Freddie Woodman
|73Rio Ngumoha
Brentford – Liverpool: transmisja meczu
Mecz Brentford – Liverpool odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
