Brentford FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

20:45, 24. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Brentford - Liverpool: typy i kursy na sobotni mecz 9. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Dominik Szoboszlai
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Brentford – Liverpool: typy bukmacherskie

Ostatnim sobotnim meczem w 9. kolejce Premier League będą zmagania w Londynie na Brentford Community Stadium. To tam rywalizować będą Brentford i Liverpool. Gospodarze postarają się o sprawienie niespodzianki, którą niewątpliwie byłoby pokonanie aktualnego mistrza Anglii. Przyjezdni pogubili cenne punkty i teraz postarają się zbliżyć to fotelu lidera rozgrywek. Czy im się to uda? Mój typ: remis.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
4,10
Remis
przejdź do STS
*Kursy z 24.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Oglądaj EL CLASICO, Ekstraklasę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Brentford – Liverpool: ostatnie wyniki

Brentford to zespół mający nierówną formę. co potwierdzają boiskowe wyniki. Drużynę tę stać na wyeliminowanie Aston Villi z krajowego pucharu. Kilka dni później przydarza się jednak porażka z Fulham. W minionej kolejce Premier League Brentford pokonało na wyjeździe 2:0 West Ham United.

Liverpool potrzebował meczu, w którym udowodni swoją ogromną jakość piłkarską. The Reds jeszcze niedawno mieli bowiem serię czterech porażek z rzędu, w tym z Crystal Palace i Galatasaray. Przełamanie nadeszło w Lidze Mistrzów, a konkretnie na stadionie we Frankfurcie. Wprawdzie to gospodarze objęli prowadzenie jako pierwsi, ale finalnie to Liverpool zdemolował przeciwnika 5:1.

Brentford – Liverpool: historia

W ostatnich latach kluby te grają ze sobą regularnie, co pewnie cieszy fanów wspierających Liverpool. Ich ulubieńcy regularnie pokonują tego przeciwnika. Tak było w aż pięciu ostatnich meczach bezpośrednich. Brentford na pokonanie aktualnego mistrza Anglii czeka od stycznia 2023 roku, kiedy to udało się wygrać 3:1 przed własną publicznością.

Brentford – Liverpool: kursy bukmacherskie

Liverpool to wyraźny faworyt bukmacherskich analityków, stąd kurs na jego zwycięstwo to 1.68. Za każdą postawioną złotówkę na Brentford, bukmacherzy płacą już między 4.25 a 4.45. Z kolei współczynnik na remis oscyluje w granicach 4.10 a 4.25.

Brentford
Remis
Liverpool FC
4.25
4.10
1.72
4.25
4.10
1.76
4.15
4.10
1.70
4.15
4.05
1.66
4.25
4.10
1.76
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2025 13:02.

Brentford – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się to spotkanie?

  • Wygrana Brentford
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu
  • Wygrana Brentford
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu

0 Votes

Brentford – Liverpool: przewidywane składy

Brentford – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Brentford – Liverpool odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.