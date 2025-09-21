Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami bardzo ciekawe starcie w ramach 4. kolejki Bundesligi. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 19:30.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, gdzie oglądać?

W ten weekend będziemy świadkami meczu Borussii Dortmund z Wolfsburgiem w ramach 4. kolejki Bundesligi. Przed tą serią gier ekipa BVB, z dorobkiem 7 punktów, zajmuje 2. miejsce w tabeli i planuje wywierać presję na lidera, którym jest Bayern Monachium. Z kolei drużyna Wilków zgromadziła dotychczas 5 oczek, co daje jej 9. lokatę w stawce. Goście spróbują wywieźć dobry wynik z trudnego terenu, by zbliżyć się do czołowych klubów niemieckiej ligi. Dzisiejszy pojedynek zapowiada się emocjonująco.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, transmisja w TV

Mecz pomiędzy Borussią Dortmund a Wolfsburgiem oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale Eleven Sports 3. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Julian Kowalski i Marcin Borzęcki.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, transmisja online

Spotkanie w ramach 4. kolejki Bundesligi możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Niedzielny pojedynek znajdziesz bowiem na platformie streamingowej ElevenSports.pl, a także w specjalnej usłudze STS TV.

*Reklama Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, sonda

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Borussii

remisem

zwycięstwem Wolfsburga zwycięstwem Borussii 100%

remisem 0%

zwycięstwem Wolfsburga 0% 3+ Votes

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem pojedynku są gospodarze, którzy pokazują się z lepszej strony od gości na początku trwającej kampanii. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Wolfsburga to mniej więcej 5.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund VfL Wolfsburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2025 11:39 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg? Starcie będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 3. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 września) o godzinie 19:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.