Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, gdzie oglądać?
W ten weekend będziemy świadkami meczu Borussii Dortmund z Wolfsburgiem w ramach 4. kolejki Bundesligi. Przed tą serią gier ekipa BVB, z dorobkiem 7 punktów, zajmuje 2. miejsce w tabeli i planuje wywierać presję na lidera, którym jest Bayern Monachium. Z kolei drużyna Wilków zgromadziła dotychczas 5 oczek, co daje jej 9. lokatę w stawce. Goście spróbują wywieźć dobry wynik z trudnego terenu, by zbliżyć się do czołowych klubów niemieckiej ligi. Dzisiejszy pojedynek zapowiada się emocjonująco.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg.
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, transmisja w TV
Mecz pomiędzy Borussią Dortmund a Wolfsburgiem oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale Eleven Sports 3. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Julian Kowalski i Marcin Borzęcki.
- Zobacz: tabela Bundesligi
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, transmisja online
Spotkanie w ramach 4. kolejki Bundesligi możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Niedzielny pojedynek znajdziesz bowiem na platformie streamingowej ElevenSports.pl, a także w specjalnej usłudze STS TV.
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem pojedynku są gospodarze, którzy pokazują się z lepszej strony od gości na początku trwającej kampanii. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Wolfsburga to mniej więcej 5.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.
Starcie będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 września) o godzinie 19:30.
