Atletico – Celta, gdzie oglądać?

Atletico Madryt w sobotę podejmie przed własną publicznością Celtę Vigo. W zeszłym tygodniu Los Rojiblancos zremisowali na wyjeździe z Realem Madryt, potwierdzając mistrzowskie aspiracje. W tabeli zajmują drugie miejsce, ze stratą zaledwie punktu do liderujących Królewskich. Wygrana z wyraźnie słabszą Celtą traktowana jest jako obowiązek.

Transmisja ze spotkanie, które wystartuje o 18:30, będzie dostępna zarówno w TV, jak i online.

Atletico – Celta, transmisja TV

Mecz Atletico Madryt – Celta Vigo będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Można go śledzić na kanale CANAL+ Sport. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 18:30.

Atletico – Celta, transmisja online

Spotkanie można obejrzeć również w internecie. Zapewnia to usługa CANAL+ online. Teraz pakiet Super Sport, obejmujący wszystkie kanały CANAL+, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

Co więcej, darmową transmisję oferuje również STS TV. Aby uzyskać dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Atletico Madryt – Celta Vigo zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz ten mecz

Atletico – Celta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – w roli zdecydowanego faworyta do tego meczu podejdzie Atletico Madryt. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.45. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Celty Vigo jest to aż 7.50. Kurs na remis wynosi z kolei 4.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Atletico Madryt Celta Vigo Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2025 13:07 .

Gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Celta Vigo? Spotkanie można śledzić w telewizji na CANAL+ Sport oraz w internecie na CANAL+ Online i w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Atletico Madryt – Celta Vigo? Mecz odbędzie się w sobotę (15 lutego) o godzinie 18:30.

