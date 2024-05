AS Roma – Juventus: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (05.05.2024)

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

AS Roma – Juventus: gdzie oglądać?

Przed nami wielki hit 35. kolejki Serie A na Stadio Olimpico. Obie drużyny wciąż walczą o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Stara Dama jest w nieco lepszej sytuacji, bowiem ma bezpieczną przewagę nad rzymianami oraz drużyną z Bergamo. Natomiast Roma musi oglądać się za siebie, bowiem Atalanta depcze im po piętach i traci do ekipy Daniele De Rossiego tylko dwa punkty. Sprawdź nasze typy na mecz Roma – Juventus.

AS Roma – Juventus: transmisja w TV

Rywalizacja AS Roma – Juventus będzie transmitowana w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

AS Roma – Juventus: transmisja na żywo

Mecz AS Roma – Juventus można obejrzeć na żywo w usłudze STS TV. Dostęp do transmisji można odblokować w kilku prostych krokach.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu AS Roma – Juventus zostanie odblokowany

AS Roma – Juventus: transmisja online

Wielki hit Serie A będzie można oglądać w usłudze Canal+ Online. Do skorzystania z tej możliwości należy zakupić pakiet. Można to zrobić za pośrednictwem naszej strony. Kwota abonamentu to 54 zł/ mies. w ofercie rocznej. Dzięki temu zaoszczędzasz aż 240 zł. Cena regularna pakietu to 74 zł miesięcznie.

AS Roma – Juventus: kto wygra?

Kto wygra mecz?

Remis

Juventus

AS Roma – Juventus: kursy bukmacherskie

To spotkanie ma wyraźnego faworyta. Nieznacznie niższy kurs bukmacherzy oferują na zwycięstwo Juventusu, bowiem współczynnik wynosi 2.70. Ma to zapewne związek z faktem, że gospodarze w czwartek rywalizowali w europejskich pucharach.

AS Roma Juventus FC 2.91 3.15 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2024 11:27 .

Gdzie obejrzeć mecz AS Roma – Juventus?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Kiedy odbędzie się spotkanie AS Roma – Juventus?

Hit 35. kolejki Serie A zostanie rozegrany w niedzielę (5 maja). Początek meczu o godzinie 20:45.

