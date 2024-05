Fame MMA 21: gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? Transmisja i karta walk (18.05.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Tomasz Adamek

Kiedy jest Fame MMA 21?

Poprzednia gala Fame MMA odbyła się w lutym. Po trzymiesięcznej przerwie czeka nas niezwykle ciekawie zapowiadają się fala oznaczona numerem 21. Fame MMA 21 odbędzie się w sobotę 17 maja w Gliwicach.

Fame MMA 21: o której godzinie?

Tym razem areną zmagań zawodników podczas Fame MMA 21 będzie Arena Gliwice. Gala odbędzie się w sobotę (17 maja). Jej początek zaplanowano na godzinę 20:00, ale oczywiście najważniejsze zaplanowane walki odbędą się później.

Gdzie oglądać Fame MMA 21?

Zawodnicy, którzy stoczą swoje walki ramach Fame MMA 21, będą mogli liczyć na doping kibiców, którzy wypełnią gliwicką Arenę. Kibice, którym nie udało się zdobyć biletów, będą mogli obejrzeć wszystkie walki dzięki transmisji prowadzonej w systemie PPV. Tym razem będzie można z niej skorzystać za pośrednictwem usługi CANAL+ online.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 21?

Galę Fame MMA 21 będziesz mógł oglądać w usłudze CANAL+ online po wykupieniu dostępu do PPV. Jest on dostępny w dwóch wariantach. W ofercie jednorazowej dostęp do gali możesz nabyć w cenie 49 zł. Dostęp do transmisji gali będziesz miał przez 30 dni. Dostępna jest również oferta subskrypcyjna, w cenie 39 zł miesięcznie. Taką też cenę zapłacisz jeżeli jesteś już w CANAL+.

Fame MMA 21: pay per view

Obecność transmisji gali Fame MMA w CANAL+ online to nowość. Transmisję gali możesz wykupić w systemie PPV, czyli jednorazowej płatności. Wówczas otrzymasz dostęp do transmisji “na żywo”, ale także jej zapisu przez kolejne 30 dni. W tym wypadku koszt wynosi 49 zł. Jeżeli chcesz się jednak związać na dłużej i skorzystać z oferty subskrypcyjnej, cena wyniesie 39 zł. W obu przypadkach cena obejmuje rabat za zgody marketingowe.

FAME MMA 21: Kto będzie walczył? Karta walk

Głównym wydarzeniem gali Fame MMA 21 będzie bokserski pojedynek Patryka “Bandury” Bandurskiego z byłym mistrzem świata w boksie Tomaszem “Góralem” Adamkiem. Dużych emocji powinni dostarczyć również inne konfrontacje. W oktagonie zobaczymy między innymi Michała “Wampira” Pasternaka czy Tomasz “Strachu” Oświecińskiego.

Walka wieczoru: Patryk “Bandura” Bandurski – Tomasz “Góral” Adamek [boks]

Patryk “Bandura” Bandurski – Tomasz “Góral” Adamek [boks] Co-main event: Alan Kwiecińśki – Michał “Wampir” Pasternak [boks]

Alan Kwiecińśki – Michał “Wampir” Pasternak [boks] Rafał “Takefun” Górnika – Robert “Sutonator” Pasut [K1, małe rękawice]

Adrian Cios – Tomasz “Strachu” Oswieciński [MMA, małe rękawice]

Grzegorz “Greg” Gancewski – Piotr “Szeli” Szeliga [MMA, małe rękawice]

Jakub “Azdus” Matowicki – Miłosz “Dejvid” Boras [K1, małe rękawice]

Dominik “Kaleson” Cybulski – Jakub “Guzik” Szymański [boks, małe rękawice]

Dominik “Mrozzo” Mrozowski – Rafał “Młody Ninja” Sobonkiewicz [K1, małe rękawice]

Klaudia Syguła – Ewa Piątkowska [boks/K1/MMA]

Fame MMA 21 – gdzie obstawiać?

